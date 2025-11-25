Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarına Boğuldu: Eşi Sinem Kobal Teselli Etti

KADEM'in 25 Kasım kampanyası lansmanında kadın cinayetleri anlatılırken Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu. Eşi Sinem Kobal zor anlarında ona destek oldu.

Yayın Tarihi : 25-11-2025 10:04

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen kampanya lansmanında, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte kadın cinayetleri anlatılırken ve istatistikler ekrana yansıtılırken İmirzalıoğlu, gözyaşlarına hâkim olamadı. Eşi Sinem Kobal, zor anlarında ünlü oyuncuyu teselli ederek destek oldu.

KADEM’den Kadın Cinayetlerine Dikkat Çeken Kampanya

KADEM, bu yılki 25 Kasım kampanyasında özellikle kadın cinayetlerine dikkat çekmeyi amaçladı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanda, Vakfın “Şiddete Karşı Hep Birlikte” sloganıyla yürüttüğü kampanyanın simgesi olan Turuncu Nokta kamuoyuna tanıtıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyasının ekran yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu da lansmana katıldı.

 

Gözyaşlarına Hâkim Olamadı, Kobal Destek Oldu

Etkinlik sırasında ekrana yansıtılan kadın cinayetlerine ilişkin videolar ve statistikler, Kenan İmirzalıoğlu’nu derinden etkiledi. Ünlü oyuncunun, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İmirzalıoğlu’nun hemen yanında bulunan eşi Sinem Kobal, bu duygusal anlarda ona destek oldu. Kobal, eşinin elini bir an olsun bırakmayarak moral vermeye çalıştı. Sinem Kobal’ın bu duyarlı davranışı, lansmanın ardından sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

