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Kayra’dan Afropop şarkı: ‘Ellerimden Tut’

Yeni nesil popun son yıldızı Kayra, dördüncü single çalışmasıyla dinleyicilerinin karşısında. Genç sanatçının söz ve müziğine de imza attığı “Ellerimden Tut”, klibiyle birlikte dijital platformlarda yayında. 

Kayra’dan Afropop şarkı: ‘Ellerimden Tut’
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 24-03-2023 12:19

“Ele Veriyor”, “Gidemem” ve “Dans Et” şarkılarıyla pop müziğe yepyeni bir soluk getiren Kayra, dördüncü single çalışmasını tamamladı. Söz ve müziği Kayra’ya, aranjesi Gökhan Sivri’ye ait “Ellerimden Tut”, Kayra Müzik yapımcılığında, Sony Music Entertainment dağıtımıyla müzik platformlarındaki yerini aldı. 

KLİBİ YAYINDA

Afropop türündeki “Ellerimden Tut”, klibiyle birlikte müzikseverlere sunuldu. Kayra klip için Studio Latte’de kamera karşısına geçti. Çalışmanın yönetmen koltuğunda ise Seyithan Kartal oturdu. Hem şarkı hem de klip müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.

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