Kayra ‘Dans et’tirecek

İlk şarkısı “Ele Veriyor”la yakaladığı başarıyı ikinci single’ı “Gidemem”le devam ettiren Kayra, dinleyicilerinin heyecanla beklediği üçüncü single’ını tamamladı. Pop müziğe yepyeni bir soluk getiren Kayra, “Dans Et” adını verdiği bu yeni çalışmasını çok yakında müzikseverlerle buluşturdu.



16 ARALIK’TA YAYINLANDI



Söz ve müziği de Kayra’ya ait “Dans Et”, 16 Aralık Cuma günü yayınlandı. Aranjesine Öğünç Başara’nın imza attığı, mix ve mastering’ini ise daha önce Megastar Tarkan’la da çalışan Emre Kıral’ın yaptığı şarkı, klibiyle birlikte dijital platformlardaki yerini aldı. “Dans Et” klibinin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Seyithan Kartal.