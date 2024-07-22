Kayısı Festivali'nde Oğuzhan Koç rüzgarı esti



Türkiye’nin en iyi söz yazarı ve bestecileri arasında yer alan, çıkardığı şarkılar dinlenme rekorları kıran Oğuzhan Koç,konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Koç dün akşam 26. Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında konser verdi. Başta müzik listelerinde üst sıralarda yer alan son parçası ‘Bi Şey Eksik’ olmak üzere, dünden bugüne tüm hit olmuş şarkılarını söyledi.



Malatyalılardan büyük ilgi gören Oğuzhan Koç, sevgi gösterileri karşısında duygulandı. Telefon ışıklarını ve kameralarını açarak sahnedeki Koç’a eşlik eden Malatyalı müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Oğuzhan Koç’un yaz konserleri hız kesmeden devam edecek.