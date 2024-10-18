'Kayıp Kamyon' filmi gala yaptı

Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor. Film ekibi gösterim öncesinde heyecanlarını kameralara karşı dile getirdi.

Bülent Emin Yarar: Biz keyifli bir yolculuk yaptık, umarım o keyif seyirciye de ulaşır. Artık seyir zamanı…

Yetkin Dikinciler: Kayıp Kamyon, içinden hayat geçen bir film. Biz kuşak çatışmasından bağ kurmaya, bağlanmaya, dayanışmaya, derdimize derman ararken dert ortağı olmaya niyet ettik bu filmin içinde. Afişimizde kamyon yok, çok sordular, ‘E kayıp ya’ dedik. Seyirciyi bekliyoruz, birlikte bulalım şu kamyonu. Arkasında da şu yazıyor: ‘Bir kamyon duygumuz var.’ Onu paylaşmayı bekliyoruz.

Ülkü Hilal Çiftçi: Tüm ekip birlikte çok keyifli bir işe imza attık. Ben çok heyecanlıyım izlemek için, umarım izleyenler de beğenir. Herkese iyi seyirler diliyorum.

Engin Hepileri: Çok keyifli bir hikâyenin içerisindeyiz. Kaybetmeye yüz tutmuş olan birçok değerimizi hatırlatacak bir film bu. Evet kayıp bir kamyon var, kamyonun peşindeyiz ama başka değerlerinde peşindeyiz. İçinde çok güzel seslerin, şarkıların, iyi oyunculukların olduğu bir film. Herkesi sinemalara bekliyoruz.

Gözde Çığacı: Bu film hepimizin özlediği ve görmek istediği türde bir film. Zamanlama olarak harika olduğunu düşünüyorum. En başından beri içinde olmak istediğim bir projeydi. Umarım onların yüzünü kara çıkarmamışımdır. Herkese iyi seyirler.

Ercan Uçar: Kayıp Kamyon’u kaleme alırken buralara geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Amatör bir senarist olarak çıktığım bu yolda filmimin seçilip ödül alıp şimdi de sinemaya ulaşmasından dolayı çok mutluyum. Sinehane ekibine benim gibi amatör yazarların önünü açtığı için çok teşekkür ederim.

Ekrem Arslan: Bütün ekibin inandığı tertemiz bir film yaptık.Seyircimize karşı bir sınav veriyoruz, umarım bu sınavı geçeriz. İnşallah herkes beğenir.

Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede-torunun hikâyesini anlatan filmde yol boyunca trajikomik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da beyaz perdeye yansıyacak.

Filmin Konusu: Vergi borcu olduğu ortaya çıkan kayıp bir kamyon yüzünden tüm birikiminin elinden gideceğini öğrenen Vasıf (Bülent Emin Yarar), kamyonu aramak üzere en yakın dostu Fehmi (Yetkin Dikinciler) ve torunu Zeynep’le (Ülkü Hilal Çiftçi) birlikte bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, Vasıf ve Zeynep’in üzerini örtmeye çalıştıkları ne varsa gün yüzüne çıkartacak ve kaçınılmaz bir yüzleşmeye sebep olacaktır. Vasıf ve Fehmi’nin dostlukları yeniden sınanırken Zeynep, hayalleri ve sevdikleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

‘Kayıp Kamyon’ 18 Ekim’de sinemalarda…