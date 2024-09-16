‘KAYIP KAMYON’ KUŞAK ÇATIŞMALARINI KALPLERE DOKUNACAK BİR ANLATIMLA BEYAZ PERDEYE GETİRİYOR…

Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor.

Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede-torunun hikayesini anlatan filmde yol boyunca traji-komik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da beyaz perdeye yansıyacak.

Usta isimlerle birlikte yetenekli genç oyunların performanslarıyla keyifli ve etkileyici bir yol filmi olan Kayıp Kamyon’un konusu şöyle;

Emekli bir zabıta memuru olan Vasıf, kızı ve damadını trafik kazasında kaybettikten sonra torunu Zeynep'e bakar. Zeynep, annesi ve babasını kaybettikten sonra iyice kendi içine dönmüş, dedesiyle samimiyetini yitirmiştir. Vasıf, ruhsatı kendisinin üzerinde olan eski kamyonunun 10 yıllık vergi borcu olduğunu öğrenir ve bu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

‘Kayıp Kamyon’ 18 Ekim’de sinemalarda…