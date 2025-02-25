Kaya Çilingiroğlu’ndan evlilik açıklaması: “Niyetim yok”

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı kız arkadaşıyla birlikte katıldığı bir etkinlikte, evlilik sorusuna net yanıt verdi. Basın mensuplarının yönelttiği sorulara verdiği cevaplarda, Çilingiroğlu ilişkilerinin evlilik yönünde ilerlemediğini belirtti.

Kaya Çilingiroğlu’ndan evlilik açıklaması: “Niyetim yok”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-02-2025 14:32

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı sevgilisiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Çilingiroğlu, “Evliliğe doğru bir adım atmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bunları konuşmak için çok erken” yanıtını verdi. Ancak muhabirlerin “Peki, evlilik için bir niyetiniz var mı?” sorusuna ise “Hayır” diyerek kesin bir dille evlilik düşüncesinin olmadığını ifade etti.

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Çilingiroğlu, şu an için evliliğe sıcak bakmadığını bir kez daha dile getirmiş oldu.

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