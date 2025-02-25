Kaya Çilingiroğlu’ndan evlilik açıklaması: “Niyetim yok”

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı sevgilisiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Çilingiroğlu, “Evliliğe doğru bir adım atmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bunları konuşmak için çok erken” yanıtını verdi. Ancak muhabirlerin “Peki, evlilik için bir niyetiniz var mı?” sorusuna ise “Hayır” diyerek kesin bir dille evlilik düşüncesinin olmadığını ifade etti.

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Çilingiroğlu, şu an için evliliğe sıcak bakmadığını bir kez daha dile getirmiş oldu.