Kavak Yelleri'nin Yıldızı İbrahim Kendirci Spor Salonundan Meydan Okudu: "Bir İnsan Hiç Mi Değişmez!"

Türk televizyon tarihinin efsane gençlik dizilerinden biri olan ve tekrar bölümleriyle bile hala reyting listelerini zorlayan Kavak Yelleri'nin fırtınalı aşığı Deniz Akça namıdiğer İbrahim Kendirci sosyal medyada adeta zamanı durdurdu. 2007-2011 yılları arasında Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve Sarp Apak gibi isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu aradan geçen yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle dijital dünyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Şimdilerde 39 yaşında olan yakışıklı oyuncunun özellikle spor salonundan paylaştığı son kareler nostalji rüzgarları estirirken hayranlarını şaşkına çevirdi.

Aktif Spor Hayatıyla Zamana Kafa Tutuyor

Kavak Yelleri'nden sonra Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza, Nöbet, Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime gibi başarılı projelerde rol alan ayrıca Melek Mosso'nun popüler klibinde boy gösteren İbrahim Kendirci şu sıralar vaktinin büyük bir kısmını sağlıklı yaşam ve spora ayırıyor.

Instagram hesabından kaslı ve fit fiziğini gözler önüne seren paylaşımlar yapan ünlü oyuncu gençlik enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı.

39 yaşındaki yakışıklı oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda öne çıkan fit hali ile tüm övgüleri topluyor. Adeta yıllara kafa tutan ve aktif bir spor hayatıyla iç içe olan Kendirci'nin karelerine binlerce beğeni gelirken takipçileri ünlü isme "Bir insan hiç mi yaşlanmaz hala İzmirli Deniz!" yorumlarında bulunuyor.

"Çok Karizmatiktik O Zamanlar!"

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir YouTube programında eski günleri yad eden İbrahim Kendirci şöhret basamaklarını tırmandığı o efsane yılları "Gençliğim! Çok karizmatiktik o zamanlar" sözleriyle itiraf ederek izleyenleri gülümsetmişti. Sadece geçmişi anmakla kalmayan ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda dizideki can dostu Efe karakterine hayat veren Dağhan Külegeç'le de bir araya gelerek "Efe ve Deniz" dostluğunun gerçek hayatta da bitmediğini gösterip hayranlarına çifte nostalji yaşatmıştı. Çabasız karizması ve disiplinli spor hayatıyla adından söz ettiren Kendirci'nin bu zamansız görüntüsü yeni jenerasyon oyunculara da adeta taş çıkartıyor.