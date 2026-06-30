Kadroya Usta Jön Takviyesi! Mehmet Aslantuğ Başkalarının Hayatı İle Dönüyоr!

Yeni yayın döneminde iddialı senaryosu ve güçlü yapım kadrosuyla televizyon dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanan dev projeye Türk sinema ve televizyon tarihinin en asil jönlerinden biri dahil oldu. Star TV'nin heyecanla beklenen, Ay Yapım imzalı yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın başrol kadrosuna bomba bir transfer yapıldı. Kendine has duruşu, ses tonu ve oyunculuk dehasıyla her daim adından söz ettiren usta aktör Mehmet Aslantuğ dizinin kadrosuna katıldı.

Dünyaca ünlü popüler pembe dizi Rubi'nin merakla beklenen yerli uyarlaması olan proje için el sıkışan Aslantuğ uzun bir aradan sonra yeniden setlere dönerek hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Neslihan'ın Karizmatik Babası Fikret Rolüyle Geliyor!

Kamera arkasında güçlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci otururken, senaryosunu ise Türkiye'nin en başarılı kalemlerinden Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Yıldızlar geçidine dönen bu iddialı prodüksiyonda Mehmet Aslantuğ hikayenin kilit taşlarından birini canlandıracak. Dizide Fikret rolüne hayat verecek olan Aslantuğ Doğa Bayram'ın oynayacağı Neslihan'ın karizmatik babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Usta oyuncunun bu uyarlamada sergileyeceği performans şimdiden dizi eleştirmenleri ve televizyon kulislerinde en çok konuşulan başlık oldu. Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan dizinin çekimlerinin önümüzdeki günlerde start alması bekleniyor.