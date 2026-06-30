Demet Şener Oğlu Ömer'i Tribünden İzledi: "Gururlu anne"

Eski manken Demet Şener, Real Madrid altyapısında oynayan oğulları Ömer'i tribünden izledi.

Demet Şener Oğlu Ömer'i Tribünden İzledi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 17:35

Demet Şener'le Türk basketbolunun efsane isimlerinden İbrahim Kutluay yıllar önce yollarını ayırmış olsalar da oğulları Ömer Kutluay'ın kariyer basamaklarını tırmandığı bu özel günde bir kez daha bir araya geldi. Dünyanın en prestijli kulüplerinden biri olan Real Madrid Baloncesto altyapısında forma giyen ve geleceğin en parlak basketbol yıldız adayları arasında gösterilen Ömer sahada fırtınalar estirirken anne ve babası onu tribünden el ele, yürek yüreğe takip etti.

Babasının izinden emin adımlarla ilerleyen genç yeteneğin sahadaki göz dolduran performansı tribündeki ailesine duygusal anlar yaşattı.

Babasının Yolunda Bir Yıldız Doğuyor!

İspanya'da Real Madrid formasıyla parkeye çıkan ve her maçında gözlemcilerden tam not alan Ömer Kutluay son karşılaşmasında da azmi, oyun zekası ve estetik sayılarıyla maça damga vurdu. Karşılaşma boyunca heyecanın zirve yaptığı anlarda tribünde oturan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğullarının her sayısında ayağa fırlayarak alkış tufanı kopardığı görüldü.

Maç boyunca sergilediği yüksek mücadele ruhuyla takımı sırtlayan genç oyuncu salondaki tüm izleyicilerin de beğenisini kazandı.

Gururlu Anne Notuyla Sosyal Medyayı Salladı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oğlunun yanına koşan ve galibiyet sevincini paylaşan Demet Şener tribünden çektiği en özel kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Güzel eski manken Instagram hesabından yayınladığı gurur dolu fotoğrafların altına şu notu düştü:

"Gururlu anne..."

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