Kasım Alper Özdemir'in Uganda Sevgisi

Şair, yazar ve İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Uganda'nın İngana ve Mbale şehirlerinde gerçekleştirdiği etkinliklerle bir iz bıraktı. Gönüllülerin desteğiyle üç su kuyusu açılmasına katkı sağlayan Özdemir, birçok hizmete de imza attı.

Kasım Alper Özdemir'in Uganda Sevgisi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 23-03-2024 18:35

Teşekkür Mesajı ve Yeni Başlangıçlar

Özdemir, Uganda'daki faaliyetleri sonrasında teşekkür mesajı yayınladı. Yurtdışı Türkler Topluluğu, büyükelçilik çalışanları, medya kuruluşları ve destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Ayrıca mesajında, bu deneyimin yeni başlangıçların hikayesi olduğunu ve daha adil bir dünya için dua edeceklerini belirtti.

İyilik Elçisi Olma Vurgusu

Özdemir'in mesajında vurguladığı gibi, Türk insanının dünyanın her yerinde bir iyilik elçisi olma sorumluluğu büyük. Bu hizmetlerle birlikte binlerce kurban kesilerek yardımlar yapıldı, ailelere ve çocuklara ulaşıldı, su kuyuları açıldı.

Güç Veren Dualar ve İyilik Ruhu

Hikayenin sonunda gelen güç veren mesajlar, yorumlar ve dualar, İyilik Hareketi'nin ruhunu yansıtıyor. Özdemir'in vurguladığı gibi, iyilik kazansın, sevgi ve barış kazansın dileğiyle Uganda'dan dönüş gerçekleşti.

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