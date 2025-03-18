Karsu Dönmez anne olmaya hazır! Hamilelik pozları takipçilerini büyüledi

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, anne olma heyecanını sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik pozları ile duyurdu. Karnı belirginleşen şarkıcı, bu özel anları, duygusal bir mesajla takipçileriyle paylaştı. Temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile dünyaevine giren Karsu, uzun süredir bebek beklediği haberleriyle gündemdeydi.

Evliliklerinin Ardından Bebek Müjdesi!

Karsu ve Mike Schrama, İstanbul Maratonu'na katılan Mike için hazırladıkları pankart ile bebek beklediklerini duyurmuştu. Pankartta yer alan “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” mesajı, çiftin erkek bebek beklediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda bu müjdeli haberle sevindiren çift, şimdi ise Karsu'nun hamilelik pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

"Bir Annenin Sevgisi"

İlk kez anne olma heyecanını yaşayan Karsu, Instagram hesabında paylaşım yaparak, takipçilerine duygusal bir mesaj ile seslendi. Şarkıcı, gönderisine şu notu düştü: “Bir annenin sevgisi aldığımız ilk armağandır ve onu bir ömür boyu kalbimizde taşırız. Tıpkı bir gülün (Annem) kokusu gibi, nesilden nesile yayılan bir miras olarak.” Karsu'nun bu anlamlı mesajı, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Karsu'nun Mutlu Haberi Büyüleyici Pozlarla Taçlandı

Karsu Dönmez, annelik yolunda ilerlerken, takipçilerine de hamilelik sürecini paylaşıyor. Yeni pozlarıyla, mutlu bir şekilde hamileliğini kutlayan ünlü şarkıcıya takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.