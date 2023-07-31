Karsu deprem felaketi nedeniyle düğünü erteledi!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay’da 17 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez, Kıbrıs'ta müzikseverlerle buluştu. Kıbrıs'ta gerçekleşen etkinlik öncesinde düzenlenen basın toplantısında duygularını paylaşan Karsu, deprem sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Depremden sonra şarkı söylemenin doğru olup olmayacağı konusunda tereddüt yaşadığını belirten Karsu Dönmez, "Ancak 'Neredesin Sen' şarkısındaki bağırdığım kısım insanları çok etkilemiş. 'İçimdeki bütün ağıtları orada söylemişsin' diyenler oldu. Böyle durumlarda müziğin, insanların derin duygularını ifade etmelerine yardımcı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Karsu, ayrıca deprem sonrası yardım faaliyetlerine öncülük ederek dikkat çekmiş ve depremzedelerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmuştu. Sahne aldığı konserde depremzedelere verdiği destek mesajını bir kez daha yineledi ve bu tür afetlerde dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, basın mensuplarının düğün hazırlıkları hakkındaki sorularını yanıtlayan Karsu Dönmez, deprem nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını ve henüz yeni bir tarih belirlemediklerini ifade etti.