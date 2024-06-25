Karsu bekarlığa veda etti

Ünlü şarkıcı ve piyanist Karsu Dönmez, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama ile evlenmek için gün sayıyor. Türk asıllı Hollandalı şarkıcı, piyanist ve besteci olan Karsu, Las Vegas'ta düzenlediği bekarlığa veda partisi ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir süre önce sevgilisi Mike Schrama'dan Antakya tatilinde evlilik teklifi alan Karsu, bu mutlu günü için düzenlediği bekarlığa veda partisinden kareleri 1.5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında paylaştı. Karsu, paylaştığı fotoğraflara duygusal bir not ekledi:

"Arkadaşlarımın ve ailemin benim için ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştığımda kelimeler yetersiz kalıyor. 34 yıl önce doğduğum andan itibaren ilk öpücüğümü Pınar'dan aldım. Ardından canım kız kardeşim Cansu da onu takip etti. Bu iki kız benim için her şey demek ve onların hayatımda olması hayal edebileceğim en büyük hediye. Bazılarıyla 20 yıldır arkadaşız. Bu sevimli, çılgın grup benim neşem, enerjim, aşkım ve hayat zorlaştığında ne olursa olsun tutabildiğim el. Şimdiye kadarki en iyi bekarlığa veda partisi için teşekkürler sevgili dostlar! Not: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır."

Las Vegas'ta arkadaşları ve ailesiyle birlikte eğlenceli anlar geçiren Karsu'nun paylaşımları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Ünlü şarkıcı, düğün hazırlıklarına devam ederken, hayranları da bu özel günü merakla bekliyor.