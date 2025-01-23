“Kardelenler” dizisinin yayın tarihi belli oldu

ATV’nin yeni sezon için hazırladığı ve büyük bir merakla beklenen dizisi Kardelenler, yayın tarihiyle birlikte seyirci karşısına çıkmaya hazır. Gençlik temalı drama, 2 Şubat Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

NGM’den Yeni Bir Hikâye

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardelenler, NGM’nin dikkat çeken projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otururken, senaryosu Gül Abus Semerci’ye emanet. Tanıtım fragmanıyla şimdiden sosyal medyada geniş yankı uyandıran dizi, pazar akşamları yayınlanacak.

Hikâye: Aile Bağları ve Geçmişin İzleri

“Kardelenler”, yıllar sonra bir aile yemeği için buluşan kardeşlerin geçmiş hesaplaşmalarını ve derin aile bağlarını konu alıyor. Geçmişin sırları ve yeniden filizlenen umutlar, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Dizinin iddialı kadrosunda Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu ve Edip Tepeli gibi usta isimler yer alıyor. Ayrıca Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan ve Mehmet Fatihdar gibi başarılı oyuncular da projede rol alıyor.

Seyirciler Heyecanla Bekliyor

Hem duygusal hem de sürükleyici bir hikâye vaat eden Kardelenler, farklı yaş gruplarından geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. İlk bölüm fragmanıyla şimdiden büyük ilgi gören dizi, ATV’nin pazar akşamları için güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.

2 Şubat’ta ekran başında olmayı unutmayın! Kardelenler, aile bağlarını ve geçmişle yüzleşmeyi yeniden yorumluyor.