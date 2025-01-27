“Kardelenler” dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı!

NGM imzalı yeni dizi “Kardelenler”, güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla 2 Şubat Pazar akşamı ATV ekranlarında başlıyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

Yılın iddialı yapımları arasında yer alan “Kardelenler”, geniş bir aileyi ve zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesini konu alıyor. Dizinin ismi, kardelen çiçeğinin karı delerek hayatta kalma gücüne gönderme yapıyor. Başarılı oyuncu Barış Falay, hikayede aile reislerinden Koray karakterine hayat verirken, “Dizinin adı gibi karakterlerimiz de büyük zorlukları aşarak kendilerini var etmeye çalışıyor. Seyirci, her bir karakterde kendi hikayesinden bir parça bulacak” açıklamasını yaptı.





Ekin Aksoy, “Kardelenler” dizisinde

Dizinin genç ve yetenekli oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Son olarak “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinde izleyici karşısına çıkan Ekin Aksoy, “Kardelenler” kadrosuna katılarak “Rüya” karakterini canlandırıyor. Rüya, Koray’ın asistanı olarak hikayeye farklı bir boyut katacak.

Kapadokya’da gerçekleştirilen çekimlerle görsel anlamda da etkileyici bir atmosfer sunmaya hazırlanan “Kardelenler”, hem güçlü oyunculukları hem de etkileyici senaryosuyla pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

İlk bölümüyle 2 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak olan dizi, hayranlarını derin bir hikaye ve çarpıcı sahnelerle buluşturacak!