“Kardelenler” dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı!

ATV’nin merakla beklenen dizisi “Kardelenler” izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!

“Kardelenler” dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2025 20:01

NGM imzalı yeni dizi “Kardelenler”, güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla 2 Şubat Pazar akşamı ATV ekranlarında başlıyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

Yılın iddialı yapımları arasında yer alan “Kardelenler”, geniş bir aileyi ve zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesini konu alıyor. Dizinin ismi, kardelen çiçeğinin karı delerek hayatta kalma gücüne gönderme yapıyor. Başarılı oyuncu Barış Falay, hikayede aile reislerinden Koray karakterine hayat verirken, “Dizinin adı gibi karakterlerimiz de büyük zorlukları aşarak kendilerini var etmeye çalışıyor. Seyirci, her bir karakterde kendi hikayesinden bir parça bulacak” açıklamasını yaptı.



Ekin Aksoy, “Kardelenler” dizisinde

Dizinin genç ve yetenekli oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Son olarak “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinde izleyici karşısına çıkan Ekin Aksoy, “Kardelenler” kadrosuna katılarak “Rüya” karakterini canlandırıyor. Rüya, Koray’ın asistanı olarak hikayeye farklı bir boyut katacak.

Kapadokya’da gerçekleştirilen çekimlerle görsel anlamda da etkileyici bir atmosfer sunmaya hazırlanan “Kardelenler”, hem güçlü oyunculukları hem de etkileyici senaryosuyla pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

İlk bölümüyle 2 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak olan dizi, hayranlarını derin bir hikaye ve çarpıcı sahnelerle buluşturacak!

Benzer Haberler
‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki zikir sahnesi olay yarattı! Erkan Avcı’nın performansı sosyal medyada gündem oldu ‘Kızıl Goncalar’ dizisindeki zikir sahnesi olay yarattı! Erkan Avcı’nın performansı sosyal medyada gündem oldu
Ayşe Barım tutuklandı! Ayşe Barım tutuklandı!
'Yelda' dizisinin çekimleri tamamlandı! 'Yelda' dizisinin çekimleri tamamlandı!
Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü, Sundance Film Festivali’nde göz kamaştırdı! Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü, Sundance Film Festivali’nde göz kamaştırdı!
“Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler” dizisine Eda Ece geliyor! “Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler” dizisine Eda Ece geliyor!
Tuğçe Kandemir'den çifte mutluluk Tuğçe Kandemir'den çifte mutluluk
ÇOK OKUNANLAR
Müge Anlı gözyaşları içinde anlattı:
  • 23-01-2025 10:55

Müge Anlı gözyaşları içinde anlattı: "Komşum ve evlatları hayatını kaybetti"

Ekin Koç'un 3 yıllık ilişkisinde mutsuz son
  • 23-01-2025 14:05

Ekin Koç'un 3 yıllık ilişkisinde mutsuz son

Defne Samyeli sessiz kalamadı:
  • 23-01-2025 11:30

Defne Samyeli sessiz kalamadı: "Mutluluk ve huzur reva değil"

Rıza Baba, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
  • 23-01-2025 12:50

Rıza Baba, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Cemal Can Canseven askere gidiyor:
  • 23-01-2025 14:35

Cemal Can Canseven askere gidiyor: "Manisa Alaşehir'de görüşürüz!"