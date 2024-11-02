Karaca'da Kasım indirimler başladı

Her evin ihtiyaçlarına yönelik tasarımları ve ürün çeşitliliğiyle fark yaratan Karaca, Ekim ayında başladığı indirimlerine Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Tüm ürün kategorilerinde yaptığı indirimlerle dikkat çeken Karaca, ürünlerini yenilemek isteyenlerin yanı sıra evlilik hazırlığında olanları mağazalarına bekliyor. Karaca markalı ürünlerinin yanı sıra ürün gamında yer alan Smeg, Nespresso, Bissell gibi dünya markalarında da 9 aya varan taksit imkânı sunuyor.

Karaca’nın 30 Kasım’a kadar sürecek ve kaçırılmayacak yüzde 50’ye varan indirimleri kapsayan ürünlerin mutfak kategorisinde; düdüklü tencere, kesme tahtası, farklı litrelerde saklama kapları ve tencere takımı yer alıyor. Sofra kategorisinde; meşrubat bardakları, çatal-bıçak-kaşık seti, yemek takımı, tepsi, kadeh, ikramlık, gümüş şamdan, peçete yüzüğü, mumluk, gümüş supla, spatula seti, küçük ev aletleri kategorisinde ise; çay makinesi, espresso makinesi, airfryer, mastermaid standmikser, ızgara ve tost makinesi bulunuyor.

Karaca’dan Yüzde 50 İndirimli Çeyiz Paketi

Yeni evlenen çiftlerin tüm ihtiyaçlarını tek pakette sunan Karaca, 171 Parça Forever Bone Çeyiz paketini 21.966 TL yerine 14.999 TL olarak kampanyalı fiyattan sunuyor.