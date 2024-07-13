Karaca Ödüle Doymuyor: Brandverse Awards’ta 7 Ödül!

Hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürünlerinin yanı sıra sektörde pazarlama faaliyetleriyle de fark yaratan Karaca, Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Award 2024’te 7 farklı kategoride ödüllerin sahibi oldu.

Eski ve yeni nesil tüm pazarlama, iletişim ve reklam çalışmalarını değerlendirerek, sektörün standartlarını yükselten Brandverse Awards’ta; benzersiz teknolojisiyle sunduğu kolay ve rahat pişirme deneyimi, hem kullanıcı hem de pişen gıdalar tarafından esprili bir dille anlatılan Swiss Crystal reklam filmi “Film Bölümü – Diğer Sektörler” kategorisinde Gümüş Ödül’ü ve “Craft Bölümü – Animasyon Tasarımı” kategorisinde Bronz Ödül’ünün sahibi oldu.

Karaca, hem pazarlama dünyasında hem de tüketicilerin gözünde büyük ses getiren Air Pro Cook Airfryer x Şeyma Subaşı iş birliği projesi ile “Sosyal Medya ve Dijital Bölümü - Viral Etkileşim” kategorisinde Altın Ödül, “Sosyal Medya ve Dijital Bölümü - PR Çalışması” kategorisinde Altın Ödül, “Sosyal Medya ve Dijital Bölümü – İçerik Pazarlama Kampanyası” kategorisinde Gümüş Ödül ve “Sosyal Medya ve Dijital Bölümü”nde jüri tarafından özel olarak verilen Grand Prix ödülünün sahibi oldu. Proje, Şeyma Subaşı’nın paylaşımının ardından 48 saat gibi kısa bir sürede 33 milyondan fazla kişiye ulaştı.

Cumhuriyetin özünü marka değerlerinde taşıyan Karaca, iki yıllık yoğun bir araştırma sürecinin ardından tasarladığı Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu ile de PR Bölümü’nde “Cumhuriyetin 100. Yılı İletişim Çalışmaları” kategorisinde Bronz Ödül kazandı. Hem logo hem de koleksiyon ürünlerinin tasarımı ile ülkemizin en önemli tarihi değerlerinden birini gelecek nesillere aktaran Karaca; Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine saygı ve minnettarlığını bu koleksiyonla bir kez daha ifade ediyor.