Karaca, 36. Kristal Elma Ödülleri'nde 8 Ödül Kazandı!

Ödüller, Rixos Tersane İstanbul Taşkızak Hall'da gerçekleştirilen etkinlikte sahiplerini buldu. Karaca, Şeyma Subaşı ile yapılan, sosyal medyanın körüklediği gerçek dışı güzellik algısı ve linç kültürüne dikkat çeken Air Pro Cook iş birliği ile Vertical Kristal, Dijital Büyük Ödül, Dijital Kristal ve Ünlü Kullanımında Kristal Ödülü gibi önemli ödüller kazandı. Ayrıca, Karaca, evcil hayvanların farklı porsiyonlarda doğru şekilde beslenmesi gerektiği bilgisinden yola çıkarak tasarladığı FitBowl ürünü ile Bronz Tasarım Ödülü'nü, "Onun doğduğu gün, senin anne olduğun gün" sloganıyla kullanıcıların anneleriyle doğum günü fotoğraflarını paylaşmalarına aracılık edip bu içerikleri açık hava mecralarında sergileyerek milyonlarca kişiye ulaşmasını sağlayan Anneler Günü Açık Hava Projesi ile de Bronz Ödül'ü aldı.

Bunun yanı sıra, “Karaca Hollywood’da” projesi kapsamında hazırladığı Red Carpet Collection ile bu yıl Hollywood ünlülerinin sofralarında yer almasını mizahi bir dille anlatan “Dedektif” reklam filmiyle Gümüş Ödül ve yine bu projede kısa sürede büyük kitlelere ulaşmayı başaran entegre iletişim çalışmalarıyla Bronz Ödüllerle taçlandırıldı.

Kristal Elma, Türkiye'nin en prestijli yaratıcılık ve pazarlama etkinliği olarak sektördeki tüm paydaşları her sene olduğu gibi bu yıl da bir araya getirdi. Bu yılki ödüller, Karaca'nın yenilikçi projelerini ve müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sererken, bu başarılarla sadece sektördeki konumunu pekiştirmekle kalmayıp aynı zamanda markanın kalitesini ve yaratıcılığını da vurguladı.