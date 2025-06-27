Karaca, 2024 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Kurulduğu gün bu yana inovasyon yaklaşımıyla sektöre liderlik eden Karaca, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu ile Mağazalarda Enerji Verimliliği , Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilir Mağazacılık gibi alanlara dikkat çekiyor devam ediyor. Karaca'nın ürün ve üretim parçalarının sürdürülebilirlik açısından önemli bir yeri yer alıyor. Yenilenebilir enerjiyle üretim ve uzun ömürlü ürün tasarımı bu anlayışın oluşturulmasını sağlar.

Karaca, Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi kapsamında; Sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmak, farklı özelliklerde bulunarak kapsayıcı büyüme sağlamak, iş ortakları, çalışanlar ve Karacaseverler ile birlikte hareket etmeyi hedeflemektedir.

Karaca Lojistik Merkezi Yatırımının Yüzde 12'si Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Ayrıldı

Karaca, yeni Lojistik Merkezi yatırımının yüzde 12'sini sürdürülebilirlik faaliyetlerini ayırarak büyümeyi somut adımlarla ortaya koyuyor. 120.000 m²'lik alanda Hadımköy'de kurulan bu mega depo, şirketin merkezi lojistik üssü olarak konumlandırıldı ve lojistik faaliyetlerinde önemli bir çalıştırmanın gerçekleştirilmesine imza attı.

Sürdürülebilir Mağazacılık

Karaca Grup, Türkiye'de sürdürülebilir mağaza konsepti geliştiren ve uygulayan ödül markalarından biri olarak farklı yaratmaya devam ediyor. Mağaza tasarımlarında kullanılan tüm sac ve metal aksamlar ikinci el seçiliken aydınlatma sistemlerinde LED ampuller tercih ediliyor. Tüm boyama işlemleri su bazlı boyalarla gerçekleştiriliyor. Merkezi olmayan tüm form ve servis ağı yapısı, lojistik kaynaklı karbon emisyonlarının azalması yönünde önemli bir adım atılırken, alışveriş arabaları yüzde yüz geri dönüştürülebilir yöntemlerle yenilenip kullanım ömrü, mağaza mobilyaları da geri dönüştürülüyor. 2024 yılı boyunca Türkiye genelinde 7 Konteyner Mağazası konseptiyle mağaza hizmetlerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Mağazalarda Enerji Verimliliği

Karaca, sürülebilen hedeflerin ana odağına enerji kullanımı ile ilgili konular yer alıyor. Enerjiyi verimli kullanacağı projeler geliştiriyor ve bölerek enerji kullanım alanlarını artırıyor. Çalışmalar çerçevesinde, özellikle alışveriş merkezindeki sürekli tüketimleri saatleri periyotlarla izlenebilmek amacıyla mağazalarda bulut tabanlı enerji takip teknolojilerine geçiş kararı ile 10 mağazada mesai dışı dönemlerde yüzde 40 oranında enerji oranları sağlanmıştır. 2025 yılının ilk ayı itibarıyla Türkiye'deki tüm mağazalarında bu projeyi hayata geçirdi.

Satışta Kadın ve Fırsat Eşitliği

Karaca, “ Karaca Satışa Kadınlar ile İz Bırakıyor ” projesiyle Türkiye genelindeki tüm mağazalarda 35 yaş ve üzeri kadın kariyerlerinin ikinci baharında çalışma fırsatı sunuyor. Kurumsal iş deneyimi olan ve aktif iş hayatına dönmek isteyen kadın adaylar, Karaca mağazalarında tam ve yarı sürekli çalışma imkanına sahip oluyor. 2024 yılı boyunca Karaca çalışanlarının yüzde 54'ünü kadınlar oluşturuyor. Bu oran, kadınların istihdamının önemini ve kurumsal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemediğini ortaya koyuyor. Ayrıca kopyalanan yüzde 42'si kadınlardan oluşuyor.

2024 yılı sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca; "Sürdürülebilirliğin artık bir tercihi değil,zorunluluk haline geldiğin bilinciyle hareket ediyor; tüm ürün ve operasyonlarımızda bu sorumlulukla ilerliyoruz. Bu yılın merkezinde, enerji dönüşümümüz ve ürün merkezli sürdürülebilir gelişmelerimiz yer aldı. 2030 yılına kadar süren süreçlerimizin tamamında enerjiyle işleme hedefimize devam ederken, enerji dağıtan alan hizmetleri gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik prensibimizi, yalnızca bir strateji değil, sağlığımızın doğasında yer alan bir değer olarak benim oluyor, bunu gerçekleştiriyoruz ." Dedi.

Rakamlarla 2024

Karaca Grup, 2024 yılı dönüm noktasında ve sosyal sürdürülebilirlik alanında somut sonuçlar elde etti. UNICEF iş birliğiyle desteklenen projeler sayesinde 16.000 çocuk eğitim hakkına erişildi. Şirket içinde çalışma rahatlık oranı yüzde 70,24 olarak gerçekleşirken, kâğıt atık azaltma oranı yüzde 65'e ulaştı. Karaca Lojistik Merkezi yatırım bütçesinin yüzde 12'si sürdürülebilirlik odaklı projelere ayrıldı.

Kadın çalışan oranı yüzde 54'e ulaşarak toplumsal cinsiyet eşitliğine önemli bir katkı sağlarken Mağaza Enerji Verimliliği Projesi kapsamında mağaza başına elde edilen enerji verimliliği oranı yüzde 40 oldu. Ürün ambalajlarının tamamı geri dönüştürülebilir birleştirilebilirken üretilirken, küçük ev aletlerinde yaygın olarak üretilen, yılda yüzde 78 olan yenilebilir enerji seçenekleri 2024 yılında yüzde 85'e çıkarıldı. Ayrıca “Satış'ta Kadın” projesi kapsamında 171 kadına istihdam sağlanıyor. Karaca Grup, çiçeklere, insana odaklı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerinin hassas bir şekilde yerleştirerek değer katmaya devam ediyor.