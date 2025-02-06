'Kara Kış' dizisinde Murat Yıldırım'ın partneri belli oldu

TRT Tabii, iddialı projelerine bir yenisini daha ekliyor! MEG Yapım imzalı “Kara Kış” dizisi için oyuncu görüşmeleri hız kesmeden devam ederken, dizinin başrolleri netleşmeye başladı.

1939 Erzincan Depremi’nde efsaneleşen savcı İzzet Akçal’ın dramatik ve sarsıcı hikâyesini anlatacak olan yapımda, başarılı oyuncu Murat Yıldırım, Savcı İzzet Akçal karakterine hayat verecek. Gazeteci Naci Sadullah rolünü ise genç oyuncu Ulvi Kahyaoğlu üstlenecek.

Dizinin güçlü kadın karakterlerinden Savcı Akçal’ın eşi rolü için ise Hande Doğandemir ile anlaşma sağlandı. Meriç Demiray ve S. Cenk Boğatur tarafından kaleme alınan “Kara Kış”, etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Depremin ardından aldığı cesur kararlarla tarihe geçen İzzet Akçal’ın öyküsü, çok yakında TRT Tabii’de izleyiciyle buluşacak!