'Kara Kış' dizisinde Murat Yıldırım'ın partneri belli oldu

TRT Tabii’nin Yeni Dizisi “Kara Kış” İçin Hazırlıklar Sürüyor! Başroller Belli Oldu

'Kara Kış' dizisinde Murat Yıldırım'ın partneri belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2025 17:17

TRT Tabii, iddialı projelerine bir yenisini daha ekliyor! MEG Yapım imzalı “Kara Kış” dizisi için oyuncu görüşmeleri hız kesmeden devam ederken, dizinin başrolleri netleşmeye başladı.

1939 Erzincan Depremi’nde efsaneleşen savcı İzzet Akçal’ın dramatik ve sarsıcı hikâyesini anlatacak olan yapımda, başarılı oyuncu Murat Yıldırım, Savcı İzzet Akçal karakterine hayat verecek. Gazeteci Naci Sadullah rolünü ise genç oyuncu Ulvi Kahyaoğlu üstlenecek.

Dizinin güçlü kadın karakterlerinden Savcı Akçal’ın eşi rolü için ise Hande Doğandemir ile anlaşma sağlandı. Meriç Demiray ve S. Cenk Boğatur tarafından kaleme alınan “Kara Kış”, etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

 Depremin ardından aldığı cesur kararlarla tarihe geçen İzzet Akçal’ın öyküsü, çok yakında TRT Tabii’de izleyiciyle buluşacak!

Benzer Haberler
Serkan Çayoğlu’ndan Özge Gürel’e romantik doğum günü sürprizi! Serkan Çayoğlu’ndan Özge Gürel’e romantik doğum günü sürprizi!
Gönül Dağı’na usta oyuncu transferi! İşte o isim... Gönül Dağı’na usta oyuncu transferi! İşte o isim...
“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor! “1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
İrem Derici'nin evlilik provası İrem Derici'nin evlilik provası
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler... Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
Zehra Güneş’in asansör pozu sosyal medyada olay oldu! Zehra Güneş’in asansör pozu sosyal medyada olay oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
  • 05-02-2025 09:42

Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu
  • 04-02-2025 12:07

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
  • 06-02-2025 17:20

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
  • 06-02-2025 09:52

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...

  • 06-02-2025 10:20

"Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin galası yapıldı