Kanser Sinyali Veren 8 İşaret Dikkat

Günümüzün en ciddi sağlık problemlerinden biri olan kanser, tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. İstatistikler, giderek artan sayıda insanın yaşamı boyunca kansere yakalanma riski taşıdığını gösteriyor. Bu endişe verici gerçek, yalnızca bireyleri değil, toplumları ve sağlık sistemlerini derinden etkiliyor. Ancak bu zorlu tabloya rağmen; erken teşhis, korunma yöntemleri ve bilinçli yaklaşımlar sayesinde kanserle mücadelede umut ışığının her zamankinden daha güçlü olduğu ifade ediliyor. Memorial Ankara Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nden Prof. Dr. Müge Akmansu, “1-7 Nisan Kanser Haftası”da kanser konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Erkeklerde prostat ve akciğer, kadınlarda meme kanserine dikkat!

Dünya istatistiklerine bakıldığında erkeklerde prostat ve akciğer, kadınlarda ise meme kanserine en sık oranda rastlanmaktadır. Dünyada 80 yaşına gelen her 8 kadından birinde meme kanseri görülmektedir, bu nedenle kadınların düzenli olarak her ay kendi meme muayenesini yapmaları gerekmektedir. Kanser türlerinin erken teşhis edilmesi, hastalığın tedavisinde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırmak ve belirtileri ciddiye almak hayat kurtarıcı olmaktadır.

Ciddiye alınması gereken belirtiler

Cilt altında ele gelen yumru veya kitle

İstek dışı kilo kaybetmek veya kilo almak

Cilt renginde meydana gelen değişiklikler veya kızarıklık

Boşaltım alışkanlıklarında değişiklikler meydana gelmesi

Geçmeyen öksürük

Nefes almada güçlük çekmek

Nedensiz ve sık görülen kas veya eklem ağrıları

Nedensiz görülen kanama veya morarmalar

Risk faktörlerini değiştirmenin 6 kuralı

Sigara içmemek Alkol almamak ya da miktarını azaltmak Enfeksiyonlardan korunmak Sağlıklı beslenmek Kanserin erken belirti ve bulgularını bilmek Kanser riskini bilmek ve kanser tarama programlarına girmek

Kanser hücreleri bağışıklık sistemi ile yok ediliyor

Tümör tiplerine göre kanser tedavileri değişiklik göstermektedir. En çok kullanılan tedavi yöntemleri; cerrahi, radyoterapi ve sistemik tedavilerdir. Sistemik tedavilerden biri olan immünoterapi, kişinin kendi bağışıklık sistemi ile tümörü yenmeyi hedefler. Bu yöntem, kanser hücrelerinin tanınmasını ve vücudun bağışıklık sistemi tarafından yok edilmesini kolaylaştırmaktadır. Diğer sistemik tedaviler arasında; hormon tedavisi ve kemoterapi bulunmaktadır. Bazı durumlarda hem cerrahi hem radyoterapi hem sistemik tedavi yöntemini kullanmak gerekebilir. Ancak kanser erken evrede ise sadece bir tedavi yöntemiyle de tedavi başarılı şekilde tamamlanabilmektedir. Özellikle prostat ve baş-boyun tümörlerinde erken evrede tek tedavi yöntemiyle olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Eğer kanser erken evrede yakalanırsa, tümörü gelişen tekniklerle tamamen temizleyerek kişiyi sağlığına kavuşturmak mümkün olabilmektedir.

Robotik cerrahi yöntemle hasar azalıyor, iyileşme hızlanıyor

Kanserli dokuların cerrahi olarak çıkarılması için robotik teknolojinin kullanıldığı bir yöntem olan robotik cerrahi sayesinde, hücrede oluşacak hasar en aza indirgenmekte ve iyileşme süreci hızlandırılmaktadır. Radyasyon onkolojisinde ise gelişen teknoloji sayesinde nefes kontrolü yapılmakta ve bu yöntemle birlikte meme ışınlaması sırasında akciğerler, kalp ve normal dokular daha iyi korunmaktadır. Ayrıca ışınların doğru noktalara verilip verilmediği tedavi süresince kontrol edilebilmektedir.

Yeni tedavi teknikleri kanser tedavisi için umut verici seçenekler olmakla birlikte, kanserin erken evrede yakalanabilirse, korkutucu ve ölümcül bir hastalık yerine, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronikleşen bir hastalığa dönüşebileceğini göstermektedir.