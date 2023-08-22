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Kamu Bankaları Göbek Attıracak Öğrenci Destek Kampanyası! Okullar açılmadan Bitecek

Okulların açılmasına sayılı günler bankalar da öğrenciler için türlü türlü destek kampanyası başlatmış bulunmakta.

Kamu Bankaları Göbek Attıracak Öğrenci Destek Kampanyası! Okullar açılmadan Bitecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-08-2023 11:15

Ziraat Bankası okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencinin yanında olduğunu ispat edecek yeni kampanyası ile tüm gözleri üzerinde topladı. Ağustos ayının ilk haftasında başlayan kampanya Eylül ayının ortasına varmadan bitecek. Öğrencileri özel düzenlenen kampanyadan faydalananlar ise kamu Bankası kullanıcıları olacak. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada öğrencilere yönelik kampanya duyurusu herkesi merakta bıraktı. Çok tercih edilen kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası Ağustos ayında başlayan kampanya kapsamında troydan öğrencilere özel iPad alışverişlerini 1500 değerinde geri ödeme imkanı sunulacak. Ağustos ayında başlayan kampanya yaklaşık olarak bir ay sürecek ve Eylül ayına girince de kampanyanın son bulacağı biliniyor.

Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında teknolojik ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlayacağı bilinen Ziraat Bankası iPad kampanyası Detaylara merakla araştırılıyor.

Ziraat Bankası 1500 TL öğrenci desteği .

Ziraat Bankası tarafından düzenlenen kampanyası kapsamından öğretmen ve öğrenciler faydalanacak. Ziraat bankkart sahibi olan Troy üyelerine özel olarak düzenlenen kampanyada öğretmen ve öğrenciler 9.000 TL ve üzerinde iPad alışverişi yapması durumunda 1500 TL değerinde bir kupon kodu elde edecek. Elde edilen bu kuponlar ile birlikte 1500 TL değerinde Troy mağazalarından yapılacak olan alışveriş bedavaya gelecek. Kampanyadan tüm öğretmenler ve öğrenciler faydalanacağı bilinmekte. Bank kart bankkart genç ve bankkart Başak sahipleri kredi kartı ya da banka kartı ile bu kampanyaya dahil olabilecek. Düzenlenen kampanya kapsamında her bir müşteri en fazla bir sefer hediye çeki kazanabilecek iken kazanılan bu hediye çekleri ise sadece Apple aksesuar alındığında kullanılabilecek.

Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS yoluyla hemen kampanyaya dahil olmanız gereklidir. Bu yollar ile kampanyaya dahil olmadan alışveriş yapan birey 1500 TL değerinden hediye kuponu kazanamayacak. SMS ile kampanyaya dahil olmak için Bankkart sahipleri, IPAD yazıp 4757'ye SMS göndermeleri gerekmekte. 

 

 

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