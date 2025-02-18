Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama

‘Kızıl Goncalar’ dizisinin setinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerini rahatlatan şu sözleri sarf etti:

“Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara ve tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp krizi geçirdim. Sağ olsun doktorumun hızlı müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda.”

Özcan Deniz’in bu açıklaması, hayranları arasında büyük bir rahatlama yaratırken, birçok kişi ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti.

Set arkadaşları ve yakın çevresinden destek gören Özcan Deniz’in dinlenme sürecinin ardından dizi çekimlerine kısa süre içinde geri döneceği öğrenildi.