Kadir İnanır'ın 27 Yıllık Eşi Jülide Kural'dan İtiraflar: "Maçoluk Yoktu!"

Yeşilçam’ın unutulmaz aktörü Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirerek tüm ülkeyi yasa boğdu. Bu büyük kaybın ardından kamuoyu usta sanatçının 1999 yılından beri ömrünü paylaştığı hayat arkadaşı Jülide Kural’a odaklandı. Sanatçının ayrılışıyla birlikte ünlü tiyatrocu ve yönetmen Kural’ın geçmişte verdiği bir röportaj dijital mecralarda yeniden yoğun ilgi görmeye başladı. Kamuoyunda efsane aktör hakkında oluşan genel algıları tamamen yıkan açıklamalar ikilinin 27 yıllık köklü bağının ardındaki bilinmeyen gerçekleri ve sıra dışı tanışma hikâyesini yansıtıyor.

Feminist Ön Yargıdan Büyük Aşka

Jülide Kural usta aktörle yollarının kesiştiği ilk döneme dair samimi itiraflarda bulunmuştu. Kendisini sıkı bir feminist olarak tanımlayan Kural, 1999 yılında "Bütün Çocuklarım" adlı televizyon dizisinden teklif aldığında Kadir İnanır’ın başrolde olduğunu öğrenince yapıma mesafeli yaklaştığını anlatmıştı. Ünlü oyuncu efsane ismin toplumsal imajı nedeniyle ilk anda "Bu dizide oynamam" diyerek teklifi reddettiğini dile getirmişti.

Benzer şekilde İnanır da ilk başlarda Kural’ın kadroda yer alması fikrine sıcak bakmamıştı. Ancak usta aktörün, Kural’ın sahnelediği tek kişilik tiyatro oyununu gizlice izlemeye gitmesi ve sergilenen performansa hayran kalması projenin önünü açtı. Bu sanatsal jestin ardından çıktıkları ilk akşam yemeğinde İnanır'ın entelektüel birikiminden sarsıcı şekilde etkilendiğini belirten başarılı sanatçı, çeyrek asrı aşacak olan o bağın temelini o gün attıklarını ifade etmişti.

"Onda Maçoluğun Alfabesi Yoktu"

Toplumun zihnindeki sert erkek figürünün aksine evlerindeki Kadir İnanır portresini çizen Jülide Kural, ezberleri bozan şu ifadeleri kullanmıştı: "Zeki bir erkeğin maçoluk kimliğini taşıyabileceğine inanmıyorum. Kadir Bey de çok zeki bir insan, onda maçoluğun m'si yok. Maço; kadını altta gören, şiddet uygulayabileceğini düşünen, değer vermeyen kişidir. Kadir'de ise bunlar asla yoktu. Aksine, benim kadın ve insan hakları konusundaki mücadelelerimi en önce alkışlayan ve destekleyen kişi o oldu."

"Dünyanın Ucundan Koşup Gelecek Bir Liman"

Birlikte geçirdikleri uzun seneler boyunca hem siyaset hem toplumsal meseleler üzerine derin tartışmalar yürüttüklerini kaydeden başarılı yönetmen, İnanır’ın kendisine hissettirdiği sarsılmaz güven duygusunu şu cümlelerle aktarmıştı: "Fevri anlarımda o çok sakindir. Bu yalnız camiada güvenebileceğiniz birinin olduğunu bilmek harika. Dünyanın bir ucunda da olsam koşup gelecek 2-3 insandan biridir."

İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe ve Tiyatro eğitimi alan, "Süper Baba" gibi kült yapımlarla tanınan ve "Frida" gibi önemli oyunlarda sahneye çıkan Jülide Kural usta aktörün son anına kadar hastane odasında elini bir an olsun bırakmayarak bu derin bağlılığı tüm Türkiye'ye gösterdi.