Kadir Doğulu: Neslihan benim ilham kaynağım!

L’Officiel Türkiye dergisi, 10’uncu yaşını özel bir etkinlikle ünlü bir restoranda kutladı. Kutlamaya Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti de katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, birlikte rol aldıkları dizi hakkında; "Güzel bir iş oldu, umarım ekranlarda kalmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.



Muhabirlerin, birbirlerine aşkla baktıklarını söylemesi üzerine kahkaha atan ikiliden Kadir Doğulu; "Neslihan benim varoluş sebebim. Onun içinde yananı ve arzu ettiğini göstermeye çalışması benim hayat gailem oldu. Umarım bu herkes tarafından fark edilir" diye konuştu. Magazin muhabirlerinin, "Kadir Bey, ilerleyen zamanda bir şiir kitabı yazmak ister misiniz?" sorusuna Doğulu; "Neslihan yazdırmaya devam ederse olur. Çünkü o benim ilham kaynağım" ifadelerini kullandı.