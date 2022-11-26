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Kadir Doğulu: Neslihan benim ilham kaynağım!

Şimdilerde 'Gecenin Ucunda' adlı dizide birlikte rol alan Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz gece 10'uncu yılını kutlayan bir derginin düzenlediği partide görüntülendi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede boy gösteren ikili, rol aldıkları projelerle ilgili konuştu. Aşk dolu bakışları dikk

Kadir Doğulu: Neslihan benim ilham kaynağım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-11-2022 17:44

 L’Officiel Türkiye dergisi, 10’uncu yaşını özel bir etkinlikle ünlü bir restoranda kutladı. Kutlamaya Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti de katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, birlikte rol aldıkları dizi hakkında; "Güzel bir iş oldu, umarım ekranlarda kalmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin, birbirlerine aşkla baktıklarını söylemesi üzerine kahkaha atan ikiliden Kadir Doğulu; "Neslihan benim varoluş sebebim. Onun içinde yananı ve arzu ettiğini göstermeye çalışması benim hayat gailem oldu. Umarım bu herkes tarafından fark edilir" diye konuştu. Magazin muhabirlerinin, "Kadir Bey, ilerleyen zamanda bir şiir kitabı yazmak ister misiniz?" sorusuna Doğulu; "Neslihan yazdırmaya devam ederse olur. Çünkü o benim ilham kaynağım" ifadelerini kullandı.

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