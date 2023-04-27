Kadir Doğulu cephesinden ilk açıklama! İddialar için ne dedi?

Bayram tatilinde Alaçatı’da yakın arkadaşı Murat Dalkılıç’ın konserini izlemeye giden Kadir Doğulu’nun önce geçen cuma genç bir kadınla Alaçatı bir mekanda sohbet ederken çekilen görüntüleri yayınlandı ve Doğulu’nun Atagül’e ihanet ettiği iddia edildi.. Bugün ise Doğulu’nun ayrıca Alaçatı’da adı daha önce Murat Dalkılıç’la da anılan bir hanımla samimi şekilde eğlendiği ve üstelik bu kadınla imam nikahıyla evli olduğu da öne sürüldü.



Konuyla ilgili Birsen Altuntaş'a konuşan Kadir Doğulu sosyal medyayı çok fazla takip etmediğini belirtti ve “Sosyal medya ilgi alanım değil” dedi. Alaçatı'da sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere “Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok” diye konuştu.



İmam nikahı iddiasına ise kahkahalarla gülen Doğulu “Benim Neslihan’dan başka imam nikahlı eşim yok” açıklamasını yaptı