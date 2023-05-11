Kaan Yıldırım'dan '1.8 milyon TL'lik tatil' cevabı!

Kaan Yıldırım'ın 'Yargı' dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ile aşkı doludizgin devam ediyor. Levent'te yeni saç stiliyle dikkat çeken yakışıklı oyuncu, imajıyla ilgili konuşurken, "sevgilisiyle 15 günlük lüks tekne tatili" haberlerine de açıklık getirdi.

'1 MİLYON 800 BİN TL'LİK TEKNE TATİLİ' İDDİASI!

Yıldırım'ın, ilk kez Eylül 2022'de el ele görüntülendiği Pınar Deniz ile çıkacağı 15 günlük tatil için bir lüks bir tekne kiraladığı ve bu tekneye 1 milyon 800 bin TL vereceğine dair haberler çıkmıştı. Günlük kirası 120 bin TL olan yatla Ege koylarını gezecek olan çiftin, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İtalya'da da kısa tatiller yapmayı planladıkları belirtilmişti.

"ASLA O PARALARI VERMEM"

36 yaşındaki oyuncu, 'dudak uçuklatan tatil' iddiası hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Haberi bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler... İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem."

"PINAR BİR ŞEY DEMEDİ"

Yeni saç stiliyle dikkat çeken Kaan Yıldırım, yeni imajı sorulunca, "Uzattık işte. Pınar bir şey demedi her gün yanımda olduğu ve gördüğü için. Siz biraz zaman geçtikten sonra gördünüz diye fark ettiniz bence" şeklinde konuştu.