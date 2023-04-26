Kaan Yıldırım: Pınar'ı izlemek benim için büyük bir keyif

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gecce sevgilisinin başrolünde yer aldığı 'Karanlık Gecce’ filminin galasına katıldı. Gazetecilerle bir araya gelen ünlü isim, Deniz'le ilgili konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Galaya katılarak sevgilisini yalnız bırakmayan Kaan Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya gelerek; "Çok merak ediyorum bu filmi. Birçok ödül aldı. Pınar Deniz'i izlemek benim için çok büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.



"Bayramı ailemle geçirdim" diyen ünlü isim, "Okuduğum senaryolar var, yazı dinlenerek geçirip yeni sezonda bir projede yer almayı düşünüyorum. Saçlarımı biraz uzattım. Pınar'da seviyordur herhalde" şeklinde konuştu.