Kaan Urgancıoğlu baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü Türk oyuncu Kaan Urgancıoğlu, haziran ayında Atina'da düzenlenen sürpriz bir törenle işletmeci Burcu Denizer ile evlendi. Ancak daha sonra çiftin hamilelik haberini duyurarak mutlu haberi paylaştı. Burcu Denizer, karnı burnunda olduğunu gösteren ilk fotoğrafını paylaşarak bebeğin gelişini duyurdu.

Kaan Urgancıoğlu, geçen haftalarda başka bir düğün için tekrar Atina'ya gitmişti, fakat sürpriz bir şekilde çiftin evlendiği haberiyle hayranlarını şaşırtmıştı. Hamileliğin 5. ayında olduğu öğrenilen Burcu Denizer ve Kaan Urgancıoğlu çifti, bebeklerinin cinsiyetini de paylaştı. Bebekleri erkek olacak.

Urgancıoğlu ve Denizer çiftinin hayranları, bu mutlu haberi duyduktan sonra çifti tebrik ederek sosyal medya platformlarında ve diğer iletişim kanallarında paylaşımlar yapmaya başladı. Oyuncunun hayranları, çiftin yeni baba ve anne olacağı bu dönemde onların mutluluğuna ortak oluyor.