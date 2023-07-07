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Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural tatilde! Şezlongunda kıyafetleriyle güneşlendi

Kaan Tangöze önceki gün kızı ve eşiyle birlikte Gündoğan'da görüntülendi.

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural tatilde! Şezlongunda kıyafetleriyle güneşlendi
Yayın Tarihi : 2023-07-07 11:40

Ünlü müzisyen Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih ederken, tatilde görüntülendi. Gündoğan'da objektiflere yansıyan çiftin, kızları İlayda ile birlikte keyifli bir zaman geçirdikleri görüldü.

Önceki gün Gündoğan'da görüntülenen Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, tatilin tadını çıkarırken kızları İlayda'nın denizde olduğu sırada şezlongda dinlenen Tangöze'nin tişört ve ayakkabılarıyla rahat bir şekilde vakit geçirdiği görüldü. Bu anlar ise objektiflere yansıdı.

İlayda'nın annesi Kıvılcım Ural'a dondurma isteği ise hemen karşılık buldu. Kaan Tangöze ise kızıyla zaman geçirerek keyifli dakikalar yaşadı. Bu samimi anlar, ailenin tatilin tadını çıkardığına işaret ediyor.

 

 

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