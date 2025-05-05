Justin Timberlake'in İstanbul konseri öncesi şaşırtan kulis talepleri: Bir kuş sütü eksik!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında yeniden İstanbul’a geliyor. 30 Temmuz 2025’te İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda sahne alacak olan yıldız ismin kulis istekleri şimdiden sosyal medyada gündem oldu.

Kulis listesi ağızları açık bıraktı

Pop müziğin yıldız ismi Justin Timberlake, sahneye çıkmadan önce kulisinde tropikal meyvelerden oluşan özel bir masa hazırlanmasını talep etti. Organizatörlerden alınan bilgilere göre sanatçının listesinde buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, elma, mango, dilimlenmiş karpuz ve Antep fıstığı yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra Timberlake, kulisin tam 22 derece sabit sıcaklıkta tutulmasını da şart koştu.

Biletler tükendi, mizah bitmedi

Biletleri satışa çıktığı anda büyük ilgi gören Timberlake konseri, sadece sahne performansıyla değil, sahne arkasıyla da şimdiden konuşulmaya başlandı. Kulis istekleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, bu talepleri “sanatçı profesyonelliği” olarak yorumlarken, bazıları ise “Bir de plaj şemsiyesi isteseymiş” gibi esprilerle durumu tiye aldı.

İstanbul konseri için nefesler tutuldu

Justin Timberlake’in dünya turnesi kapsamında İstanbul’da vereceği konserin, dans şovları ve güçlü sahne enerjisiyle unutulmaz bir geceye dönüşmesi bekleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda binlerce hayranını ağırlayacak olan yıldız sanatçı, hayranlarına yine müzik dolu bir akşam sunacak.