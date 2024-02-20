Jet Sosyete'nin ünlü oyuncusu Deniz Cengiz'in şoke eden seks itirafı: "En güzel yeri o..."

Gülse Birsel'in kaleme aldığı Jet Sosyete dizisinde 'İlayda Çıkrıkçıoğlu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Deniz Cengiz, Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk oldu ve yaptığı seks itirafıyla gündem oldu.

Podcast programında "Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?" sorusuna cevap veren Cengiz, şoke edici bir anıyı paylaştı. Kadıköy'de bir ara sokakta bir otoparktan birinin giriş kat balkonunda cinsel ilişkiye girdiğini anlatan Cengiz, partnerinin bütün dizlerinin yara olduğunu ve olayın ardından buluştuklarında partnerinin annesinin ne olduğunu sorduğunu dile getirdi.



İşte Deniz Cengiz'in o açıklaması:



''Kadıköy'de bir ara sokakta bir otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içerleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi 'Ne oldu oğlum?' diye sormuş.''

Ünlü oyuncunun bu seks hikayesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve gündem oldu. Deniz Cengiz'in cesur itirafı, hayranlarını ve takipçilerini şaşırtırken, konuşulan konu haline geldi.