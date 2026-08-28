47 Yıllık Eşini Kaybetmişti! Prof. Dr. Canan Karatay'ın Bodrum'daki Son Hali Gündem Oldu

Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konusundaki ezber bozan çıkışlarıyla yıllardır Türkiye'nin en çok konuşulan akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay bu kez ezber bozan tavsiyeleriyle değil yaşadığı büyük kaybın ardından ortaya çıkan yeni görüntüsüyle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 47 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan ve geçirdiği zorlu sürecin ardından Bodrum'da görüntülenen ünlü profesörün son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ezber Bozan "Karatay Diyeti" İle Milyonların Sevgisini Kazandı

Türkiye'de sağlıklı beslenme denildiğinde akla gelen ilk figürlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay televizyon ekranlarında geleneksel tıbbi tavsiyelere getirdiği sert eleştirilerle tanındı. Klasikleşmiş "az az ve sık sık beslenme" metodunu reddederek günde iki öğün beslenmeyi savunan Karatay ekmek, unlu mamuller ve şekerin hayatımızdan tamamen çıkarılması gerektiğini belirtti. Zeytinyağı, tereyağı, yumurta, ceviz ve kelle paça gibi besinleri öne çıkaran çıkışları ve kaleme aldığı çok satan kitaplarıyla Karatay Diyeti kavramını hayatımıza sokarak Türkiye'nin en tanınan tıp insanlarından biri oldu.

Büyük Kayıp Sonrası Derin Üzüntü: "Stresten Dişlerim Döküldü"

Yıllarca ekranlarda neşeli ve dik duruşuyla tanınan usta profesörün hayatı, eşi Dr. Ali Başak Karatay'ın rahatsızlığı ve vefatıyla derinden sarsıldı. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucu akademisyenlerinden olan 47 yıllık hayat arkadaşını 25 Kasım 2025 tarihinde kaybeden Karatay cenaze töreninde gözyaşları içinde taziyeleri kabul etmişti.

Eşinin kaybından sonra bir süre gözlerden uzak kalan ve ardından katıldığı bir televizyon programında yaşadığı acı süreci tüm samimiyetiyle anlatan ünlü doktor yaşadığı ağır stres nedeniyle bir sabah uyandığında üst çenesindeki dişlerinin döküldüğünü ve hızla kilo kaybettiğini dile getirmişti. Yapay damak tedavisinin tamamlanmasıyla yeniden ekranlara dönen Karatay'ın bu açıklamaları sevenlerini hüzne boğmuştu.

Bodrum'da Ortaya Çıktı: 82 Yaşındaki Karatay'ın Son Hali

Prof. Dr. Canan Karatay Bodrum’da görüntülendi: İşte son hali. pic.twitter.com/CGDJZLjnZe — kulis MAG ???? (@kulismag) August 26, 2026

Ağır ve zorlu geçen ayların ardından toparlanmaya çalışan 82 yaşındaki Canan Karatay yaz dönemini geçirdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde objektiflere yansıdı. Komşu ziyaretinde sohbet ederken kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyaya düşen fotoğrafları dikkat çekti. Eşinin vefatından sonra belirgin şekilde kilo verdiği gözlenen ünlü doktorun Bodrum'daki dost meclisinde sağlıklı yaşam tavsiyelerine ve sohbetlerine devam ettiği öğrenildi. Karatay'ın son haline sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce destek ve geçmiş olsun mesajı yağdı.