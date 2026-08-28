Öz Annesini Sildi Kayınvalidesiyle Tatile Çıktı! Reynmen'in Tatil Karesi Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medya fenomeni olmasının ardından çıkardığı Derdim Olsun ve Ela gibi rekortmen şarkılarla müzik dünyasında büyük bir başarı yakalayan Reynmen (Yusuf Aktaş) özel hayatı ve aile içi ilişkileriyle magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. 2024 yılında Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'nın Amalfi kıyısında görkemli bir düğünle evlenen ünlü şarkıcı bir yılı aşkın süredir annesi Nasibe Yılmaz ile yaşadığı küslük ve soğuk savaşla konuşuluyordu. Şimdilerde eşiyle birlikte çıktığı yaz tatilinden fotoğraflar paylaşan Reynmen'in karelerindeki sürpriz bir detay sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Hadise Polemiği İle Başlayan Aile Krizinde İpler Kopmuştu

Reynmen ile annesi Nasibe Yılmaz arasındaki gerilim 2025 yılında Nasibe Hanım'ın şarkıcı Hadise'nin sahne şovuna ve kıyafetlerine getirdiği sert eleştirilerle patlak vermişti. Olayın ardından Emire Cansu Kurtaran'ın kayınvalidesine yönelik sert bir sosyal medya yorumunu beğenmesi anne-oğul ve gelin arasındaki bağların kopmasına neden oldu. Takipten çıkarmalar ve manidar paylaşımlarla büyüyen krizde Reynmen tercihini eşinin yanında durmaktan yana kullanmıştı. Annesini kök ailesi, eşini ise koruması gereken kendi ailesi olarak tanımlayan şarkıcı annesinin barışma adımlarına ve doğum günü kutlamalarına yanıt vermeyerek mesafesini korumuştu.

Öz Annesiyle Küs Kayınvalidesiyle Tatilde!

Gündemdeki yerini koruyan bu aile krizinin ardından Reynmen ve eşi Emire Cansu Kurtaran çıktıkları yeni yaz tatilinden renkli pozlar paylaştı. Ancak takipçilerin dikkatinden kaçmayan detay çiftin tatile yalnız gitmediği oldu. Reynmen'in tatil boyunca eşinin annesi, yani kayınvalidesi ile son derece keyifli vakit geçirdiği ve birlikte aile pozları verdiği görüldü.

Bir tarafta bir yılı aşkın süredir öz oğlundan barışma hamlesi bekleyen, doğum günü mesajları es geçilen ve ekran karşısında gözyaşı döken anne Nasibe Yılmaz diğer tarafta ise kayınvalidesiyle neşe içinde tatil yapan Reynmen... Bu tezat görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı. Tatil karelerinin altına "Öz annesini silip kayınvalidesiyle tatile çıkması çok manidar", "Annesine bunu yapan zamana ve ilahi adalete bırakan kadına yazık" ve "Pes artık!" şeklinde çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.