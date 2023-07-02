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İzmir’de Edis rüzgarı

Edis, yaz boyunca vereceği konser serisine İzmir’de başladı. Ünlü yıldız Çeşme’de verdiği konserle bayramın son günü sevenleriyle buluştu.

İzmir’de Edis rüzgarı
Yayın Tarihi : 2023-07-02 14:11

'dis, Kurban Bayramı’nın son günü Çeşme'de sahne aldı. Uzun bir aradan sonra ilk kez Ege’de sahneye çıkan ünlü yıldızı birçok hayranı izledi.

 

‘Arıyorum’, ‘Martılar’, ‘Benim Ol’, ‘Güzelliğine’, ‘Nirvana’ gibi hit şarkılarını seslendiren ünlü yıldıza sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Çeşme rüzgarını bile geride bırakan Edis rüzgarı, yaz gecesine coşku kattı. 1,5 saat sahnede kalan Edis’e seyircisi de konser boyunca eşlik etti. Edis sahnesinde kendisini izleyenlere sürpriz yaparak genç müzisyen Alizade’yi kısa bir süre konuk etti.

Ailesiyle bayramı kutladı

Edis, Çeşme’de verdiği konser öncesinde de İzmir’de yaşayan ailesini ziyaret etti. Konser öncesi enerjisini ailesinden alan ünlü yıldız ardından sevenleriyle buluştu.

Edis, 14 Temmuz Cuma günü İstanbul’da YBY Woods/Kemerburgaz Kent Ormanı'nda sevenleriyle buluşacak.

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