İzel-Çelik-Ercan'dan muhteşem dönüş!

Fenomen grubun, gerçekleşen konseri öncesi kapıda uzun kuyruklar oluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen konserlerde 3 gün üstüste sahneye çıkmaya hazırlanan İzel-Çelik-Ercan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

31 yıl sonra birlikte sahneye çıkmanın heyecanın yaşayan grup üyelerinden Çelik, "Söylemek istediklerimizi önceden çalıştık ama şimdi heyecandan hepsini unuttuk" dedi. Ercan, "Gerçekten çok heyecanlıyız. 30 yıl sonra gelen bu güzel tepkilere karşılık verebilmek için çabalıyoruz. Yaşadığımız duyguları tarif edemeyiz. Yıllardır birlikte sahneye çıkmadık, bu akşam ilk olacak." sözleriyle geceyi yorumlarken İzel, "Hayatta ilk kez sahneye çıkacak gibi heyecanlıyız. Ben, bizi çok seviyorum." dedi.

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Konsere unutulmaz şarkıları 'Özledim', 'İşte Yeniden' ve 'Dönmelisin'le başlayan İzel-Çelik-Ercan'a Kuruçeşme'yi dolduran misafirleri hep bir ağızdan eşlik etti.

Fenomen grubun kendi şarkılarının yanı sıra single kariyerlerinde yer alan şarkılar ve bestelerini de seslendirdiği konseri izleyenler 90'lara yolculuk yaptı.

Konseri izlemeye gelen isimler arasında Demet Akbağ, Hakan Altun, Esra Erol, Behzat Uygur, Sevcan Orhan gibi ünlü isimler vardı.