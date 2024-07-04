Ivana Sert, Çeşme'de

Modacı ve manken Ivana Sert, eşi Sezer Dermenci’nin Urla’daki otelinde konaklarken, Çeşme’ye uğramadan edemedi.

Ivana Sert, Çeşme'de
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2024 18:16

Modacı ve manken Ivana Sert, eşi Sezer Dermenci’nin Urla’daki otelinde konaklarken, Çeşme’ye uğramadan edemedi. Bu sezon ilk kez Çeşme’ye giden ünlü isim, bir plajda arkadaşları Işılay Peker ve Damia Cherqaoui Azar ile birlikte keyifli vakit geçirdi.

Fotoğrafçılık yeteneklerini de sergileyen Sert, arkadaşı Işılay Peker’in fotoğraflarını çektikten sonra vakit kaybetmeden yüzmeye geçti. Gün içerisinde birkaç kez denize giren ve açılan Sert ve arkadaşları, suyun içinde uzun süre sohbet edip serinliğin tadını çıkardı.

Muhabbete doyamayan üçlü, sudan çıktıktan sonra plaja havlularını serip güneşlenmeyi de ihmal etmedi. Ivana Sert'in bu keyifli anları, Çeşme'de sıcak yaz günlerinin tadını çıkarmak isteyenlere ilham veriyor.

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