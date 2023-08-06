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İvana Sert, Çeşme tatilinde!

Her sene yaz tatilinin bir bölümünü Çeşme'de geçiren İvana Sert, gününü annesi Nada Smiljkovic ve 16 yaşındaki oğlu Ateş Sert ile birlikte geçirdi. Formda görüntüsüyle genç kızlara taç çıkaran ünlü modacı plajın yıldızı oldu.

İvana Sert, Çeşme tatilinde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

İvana Sert, güzelliği ve fit vücut yapısıyla yıllara meydan okuyarak İzmir Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Ünlü modacı, annesi Nada Smiljkovic'i denizde öperek sevgi dolu anlar yaşadı ve daha sonra oğlu Ateş Sert'e de sevgiyle yanağından öpücük verdi.

Gözlüğünü tüm gün çıkarmadan güneşin ve denizin keyfini çıkaran İvana Sert, duş alırken bile gözlüğünü takmayı ihmal etmedi.

2021 yılında İzmirli turizmci Sezer Dermenci ile evlenen modacı, 43 yaşında olmasına rağmen mükemmel fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Annesi Nada Smiljkovic ile birlikte denizde yüzen İvana Sert, daha sonra kumsalda uzanarak güneşin tadını uzun süre çıkardı.

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