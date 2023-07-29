İtalya'ya konsere giden Demet Özdemir'in tarzının fiyatı dudak uçuklattı!

Oyuncu Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yollarını ayırdıktan sonra iddialara göre DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde The Weeknd konserine katılmak için İtalya'ya giden güzel oyuncu, konser tarzıyla da büyük beğeni topladı. Milano Snai La Maura Hipodromu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Demet Özdemir, hayranları ve sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Oynadığı dizilerle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunan Demet Özdemir, iddialı tarzıyla da adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabında 16.1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, İtalya'da çekilen pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Takipçileri, Demet Özdemir'in güzellik ve zarafetiyle dolu fotoğraflarını büyük ilgiyle karşıladı.

Ancak, Demet Özdemir'in The Weeknd konserindeki stilinin bedeli de merak konusu oldu. "Fenomenler Ne Giymiş?" adlı bir Instagram sayfasının aktardığı bilgilere göre, Demet Özdemir'in giydiği elbise tam 17 bin 519 TL değerindeydi. Üzerindeki yeleğin fiyatı ise 15 bin 850 TL olarak belirtildi. Ayrıca, giydiği sandaletlerin de 20 bin TL değerinde olduğu ifade edildi.,



Demet Özdemir'in konser stili, moda tutkunları tarafından da büyük ilgi gördü. Hayranları, Demet Özdemir'in her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla dikkat çektiğini vurgulayarak beğenilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Güzel oyuncunun İtalya gezisi ve şık kombini, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Demet Özdemir'in DJ Sergio ile olan aşkıyla ilgili ise henüz kendisinden ya da temsilcilerinden resmi bir açıklama gelmedi. Takipçiler ise ünlü oyuncunun mutluluğu ve kariyerine odaklanmasını destekliyor.