İtalya bu olayı konuşuyor! Can Yaman'ın 600 Euro'luk organizasyonu...

İddialar göre Madrid'de İspanyol hayranlarıyla buluşan Can Yaman'la fotoğraf çektirmek isteyen hayranları ücret ödedi.

İtalya bu olayı konuşuyor! Can Yaman'ın 600 Euro'luk organizasyonu...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2024 09:30

Türkiye’de Gönül İşleri, İnadına Aşk, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi başarılı projelerde yer alan Can Yaman, kariyerine İtalya’da devam ediyor. 2019’dan beri İtalya'da yaşayan yakışıklı oyuncu, sadece rol aldığı yapımlarla değil, açıklamaları ve hayran buluşmalarıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Madrid'de İspanyol hayranlarıyla bir araya gelen Yaman için özel bir organizasyon düzenlendi. Beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen bu buluşma, Meeting-Greeting (Buluşma-Kutlama) adı altında yapıldı ve hayranlar Can Yaman ile tanışma, fotoğraf çektirme ve soru-cevap etkinliğine katılma fırsatı buldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, organizasyona katılmak isteyen kişiler, Can Yaman ile fotoğraf çektirebilmek için tam 600 Euro (yaklaşık 22 bin TL) ödemek zorunda kaldı. Toplanan paralar, Can Yaman’ın başlattığı ve çocuklara yardım etmeyi amaçlayan Can Yaman For Children adlı vakfa bağışlandı.

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