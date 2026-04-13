İstanbul’da VR Devrimi: Müzeverse Galataport’ta

Müzeverse, Galataport İstanbul’daki yeni şubesiyle VR teknolojisiyle dinozorlar, Antik Mısır ve Orta Çağ’a sürükleyici yolculuk sunuyor.

İstanbul’da VR Devrimi: Müzeverse Galataport’ta
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-04-2026 08:25

İstanbul’da deneyim odaklı kültür sanat anlayışı yeni bir boyut kazanıyor. Müzeverse, Galataport İstanbul’daki yeni şubesiyle ziyaretçilerini sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan bir keşfe davet ediyor. Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi, teknoloji, tarih ve hikaye anlatımını aynı platformda buluşturarak dikkat çekiyor.

Bu deneyim, klasik müze gezilerinden tamamen ayrılıyor. Çünkü kapıdan içeri adım attığınız anda fiziksel gerçeklik yerini çok katmanlı bir dijital evrene bırakıyor. Böylece ziyaretçiler, yalnızca izleyen değil, doğrudan deneyimleyen bir rol üstleniyor.

Çağlar Arasında Yolculuk Başlıyor

Müzeverse, üç farklı VR deneyimi ile ziyaretçilerine zamanın sınırlarını aşma fırsatı sunuyor. İlk olarak “Yaşamın Kökleri” deneyimi, 3.5 milyar yıl öncesine uzanan bir yolculuk vadediyor. Dinozorların arasında yürürken ya da ilkel okyanus canlılarını gözlemlerken kendinizi adeta başka bir gezegende hissediyorsunuz.

İkinci deneyim olan “Piramitlere Yolculuk”, Antik Mısır’ın gizemli dünyasını keşfetmenizi sağlıyor. Bu noktada Kral Khufu’nun cenaze törenine tanıklık ederken Büyük Piramit’in normalde erişilemeyen bölümlerine giriyorsunuz. Böylece tarih, ilk kez bu kadar yakın ve gerçek hissediliyor.

Üçüncü deneyim ise “Son Kale-Orta Çağ’ın Keşfi” başlığını taşıyor. Bu bölüm, sizi 14. yüzyılın politik ve dini atmosferine götürüyor. Carcassonne’da geçen bu anlatı, Orta Çağ’ın dramatik yapısını güçlü bir şekilde hissettiriyor.

Teknoloji ve Hikaye Anlatımı Bir Arada

Müzeverse’ün en güçlü tarafı, immersive deneyim anlayışını bilgiyle birleştirmesi oluyor. Her deneyim yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ayrıca süreç boyunca rehberler, ziyaretçilere detaylı yönlendirmeler yapıyor.

Bu yapı sayesinde ziyaretçiler yalnızca görsel bir şölen yaşamıyor. Aynı zamanda tarihsel ve bilimsel içeriklerle zenginleşen bir öğrenme sürecine dahil oluyor. Özellikle daha önce Mısır’ı ziyaret edenler bile burada yeni bilgiler keşfettiklerini ifade ediyor.

Galataport’ta Fark Yaratan Deneyim

Galataport Istanbul, son dönemde deneyim odaklı projeleriyle öne çıkıyor. Müzeverse’ün bu lokasyonda açılması, bölgenin kültür sanat dinamiklerini daha da güçlendiriyor.

Biletler online olarak temin ediliyor. Tam bilet 1200 TL, öğrenci, grup ve 65 yaş üzeri ziyaretçiler için ise 1000 TL olarak sunuluyor. Ancak özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığı için önceden rezervasyon yapmak büyük önem taşıyor.

Robot Barista ile Geleceğin Kahve Deneyimi

Müzeverse deneyimi yalnızca VR ile sınırlı kalmıyor. Mekanda yer alan Parbotcoffee, robotik barista konseptiyle dikkat çekiyor.

Ziyaretçiler, ekran üzerinden sipariş verdikten sonra kahvelerini robotik kollar aracılığıyla alıyor. Üstelik bu sistem, klasik latte art anlayışını ileri taşıyor. Çünkü kahvenizin üzerine istediğiniz görseli ya da yazıyı ekletebiliyorsunuz.

Bu detay, deneyimi daha eğlenceli ve kişisel hale getiriyor. Böylece Müzeverse, yalnızca bir müze değil, aynı zamanda çok yönlü bir keşif alanı sunuyor.

