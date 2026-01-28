İstanbul’da Devlerin Gecesi: Tarkan, Sibel Can ve Ata Demirer Aynı Sahnede!

Tarkan'ın İstanbul konserinde sürpriz konuklar! Sibel Can ve Ata Demirer, Tarkan ile aynı sahnede buluştu. "Çakmak Çakmak" ve "Gül Döktüm Yollarına" şarkılarıyla devlerin buluştuğu gecenin tüm detayları...

İstanbul’da Devlerin Gecesi: Tarkan, Sibel Can ve Ata Demirer Aynı Sahnede!
Yayın Tarihi : 28-01-2026 10:57

Megastar Tarkan’ın İstanbul’u kasıp kavuran konser serisi, bu akşam Türk magazin ve sanat tarihine geçecek bir "şampiyonlar ligi" buluşmasına sahne oldu. Daha önce Cem Yılmaz’ı ağırlayarak çıtayı zirveye taşıyan Tarkan, bu kez sahnede iki dev ismi daha konuk ederek seyirciyi adeta büyüledi.

"Çakmak Çakmak" Bir Kez Daha Patladı!

Gecenin ilk büyük sürprizi, Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can’ın sahneye çıkmasıyla yaşandı. Tarkan ve Sibel Can, yıllar önce hit olan ve söz-müziği Tarkan’a ait olan "Çakmak Çakmak" şarkısını birlikte seslendirdi.

  • Görsel Şölen: Sibel Can, zarafeti ve sahne şıklığıyla göz kamaştırırken, kendine has danslarıyla Tarkan’ın enerjisine eşlik etti.

  • Efsane İkili: İkilinin sahnede sergilediği uyum ve karşılıklı göbek şovları, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Ata Demirer Sahneye Gelince Coşku İki Katına Çıktı

Müzik ziyafeti tam gaz devam ederken, sahneye ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer’in gelmesiyle coşku iki katına çıktı. Sibel Can, Tarkan ve Ata Demirer’den oluşan bu "rüya üçlü", Tarkan’ın unutulmaz klasiği "Gül Döktüm Yollarına"yı hep bir ağızdan seslendirdi.

Gecenin Notu: Ata Demirer’in şarkıya kattığı neşe ve Sibel Can ile Tarkan’ın vokal desteği, sosyal medyada şimdiden "Yılın Sahne Anı" olarak etiketlenmeye başladı.

Sosyal Medya Bu Geceyi Konuşuyor

Konserin bitiminden saniyeler sonra Twitter (X) ve Instagram’da binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, "Şu kadronun verdiği enerjiyi hiçbir şey veremez", "Gerçek starların bir arada olduğu o eski güzel günler gibi" yorumlarında bulundu.

