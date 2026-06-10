İstanbul Boğazı'nda Ünlüler Geçidi! Yoga Yaptılar!

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen etkinlikte Aslı Tandoğan ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimler yoga yaptı.

İstanbul Boğazı'nda Ünlüler Geçidi! Yoga Yaptılar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2026 14:05

İstanbul Boğazı iş - sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren ezber bozan ve sıra dışı bir iyi yaşam etkinliğine ev sahipliği yaptı. Beyond Yoga etkinliğiyle seçkin misafirlerine kolay kolay hafızalardan silinmeyecek masalsı bir gün yaşattı. 

Boğaz'ın Dinginliğinde Beden ve Zihin Uyumu

Avrupa ve Asya kıtaları arasında kuğu gibi seyreden çok özel bir lüks teknede gerçekleşen bu sıra dışı organizasyon; yoga, mindfulness, longevity yani o çok konuşulan uzun ve sağlıklı yaşam felsefesi müzik ve tabii ki gurme gastronomiyi aynı potada müthiş bir şekilde eritti. Modern hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacasına ve şehir stresine kısa bir mola vermek isteyen seçkin katılımcılar günün ilk ışıklarıyla birlikte Boğaz'ın o huzurlu, dingin atmosferinde bir araya geldi. Sağlıklı Beslenme ve Longevity Uzmanı Özlem Balcın'ın kusursuz ev sahipliğinde gerçekleşen bu benzersiz deneyim Yoga ve Mindfulness Eğitmeni Verda Kutsal eşliğinde yapılan derin yoga pratiği ve nefes çalışmalarıyla başladı. İki kıta arasında süzülen o teknede katılımcılar; nefes, hareket ve farkındalık egzersizleriyle beden ve zihin uyumunu adeta yeniden keşfetme şansı yakaladı.

Ünlüler Geçidi

Farklı disiplinlerden gelerek aynı farkındalık ve paylaşım ruhuyla Boğaz'da buluşan davetliler arasında; ekranların asil güzeli Yıldız Çağrı Atiksoy, başarılı oyuncu Didem Balçın, zarafetiyle göz kamaştıran Aslı Tandoğan, Akasya Asıltürkmen, Semra San, Nihan Kayalıoğlu, Pınar Şeker, ünlü yazar ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel radyonun fırlama sesi Yasemin Şefik, Münhan Çınar, Senem Türkanoğlu, Ecem Kızıltoprak, Şiva Behrouzfar, İdil Yürük, güzel oyuncu İlayda Ildır ve tescilli güzel Rüya Coric gibi cemiyet ve magazin dünyasının en popüler en gözde isimleri yer aldı. 

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