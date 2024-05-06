İsmail Özkan, “Sabrıma Borçluyum" yayında

İstanbul'u kasıp kavuran rüzgarına, Ankara’yı da dahil ediyor. “Sabrıma Borçluyum “ türküsüne Amerika New York’ta Times Square de klip çeken, New York'ta TÜRK EVİ’nin görüntüleriyle birlikte buluşturan İsmail Özkan “Bu Türkümüzü Vatan hasreti özlemi çeken yurttaşlarımıza armağan etti. “Sanatçı Müslüm Gürses’ten aşina olduğumuz; sözleri Ali Mamaraşlı’ya müziği Özer Şenay’a ait şarkıyı, tanıdık tınıların içinde yepyeni bir ahenkle süsledi.



Kendi hayatının izlerini taşıyan şarkıda; yorucu, yıpratıcı geçen günlerden sonra ‘’ Bu da geçti yahu’’ dedirtiyor insana. İsmail Özkan’ın sesiyle yeniden hayat bulan ‘’Sabrıma Borçluyum’’ tüm dijital platformalarda..