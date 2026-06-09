Işın Karaca’dan Olay Sözler: “Herkes Önüne Baksın”

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Işın Karaca sosyal medyada aldığı yorumlarla konuşuluyor. Yıllardır güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla tanınan sanatçı tam 73 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Ancak bu değişim herkes tarafından olumlu karşılanmadı.

Kilo Verdi Bu Kez de Eleştirilerin Hedefi Oldu

Aslında birçok kişi onun azmini ve başarısını takdir ederken bazı sosyal medya kullanıcıları Karaca’nın yeni görüntüsü hakkında oldukça sert yorumlar yaptı. Kimi yüz hatlarının değiştiğini söyledi kimi de fazla zayıfladığını iddia etti. Bir süre bu yorumlara sessiz kalan sanatçı ise sonunda dayanamayarak düşüncelerini açıkça paylaştı.

“İnsanlar Başaranı Alkışlamak Yerine Eleştiriyor”

Işın Karaca kendisine yöneltilen olumsuz yorumlara karşı oldukça net konuştu. İnsanların bir başarı hikâyesini desteklemek yerine kusur aramayı tercih ettiğini söyleyen sanatçı özellikle kadınların görünüşleri üzerinden yapılan yorumların haksız olduğunu vurguladı.

Karaca’nın en dikkat çeken sözlerinden biri ise “Herkes önündeki tabağından yesin” oldu. Bu ifadeyle insanların başkalarının hayatı, bedeni ve tercihleri hakkında sürekli yorum yapmasını eleştirdi. Kendisinin hangi süreçlerden geçtiğini kimsenin tam olarak bilemeyeceğini söyleyen sanatçı yaşadığı mücadelelerin dışarıdan görüldüğü kadar basit olmadığını da dile getirdi.

Zayıflama Sürecini Daha Önce de Anlatmıştı

Ünlü şarkıcı daha önce verdiği röportajlarda nasıl kilo verdiğini de paylaşmıştı. Tek öğün beslenme düzeni uyguladığını söyleyen Karaca çok acıktığında dişlerini fırçaladığını ve bunun iştahını kontrol etmesine yardımcı olduğunu anlatmıştı. Hatta eşi Can’ın da aynı süreçte yaklaşık 20 kilo verdiğini belirtmişti.

Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Bayram konserinden paylaştığı son fotoğraflar sonrasında yeniden gündem olan Karaca’nın yeni görünümü sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Kimi takipçileri sanatçıyı disiplininden dolayı tebrik ederken kimileri ise sağlığı konusunda endişelerini dile getirdi. Ancak görünen o ki Işın Karaca yapılan yorumlardan etkilenmek yerine kendi yolunda ilerlemeyi tercih ediyor ve artık kendisi hakkında yapılan her yoruma sessiz kalmayacağını da açıkça gösteriyor.