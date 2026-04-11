Işın Karaca, Yunanistan'a alınmadı! Sebebini duyunca şoke olacaksınız!

Işın Karaca’ya Yunanistan’dan Giriş Engeli

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Işın Karaca, 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği marşlar nedeniyle Yunanistan’a girişinin engellendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, yaşadığı süreç dikkat çekti.

Atina Sınırında Durduruldu

Işın Karaca, tatil amacıyla gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da sınırda durduruldu. Yetkililer, sanatçının ülkeye girişine izin vermedi. Karaca, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından anlık olarak paylaştı. Ayrıca sürecin kendisi için beklenmedik şekilde geliştiğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina’ya girişim reddedildi. Nedeni ise; 2024 yılında Gümülcine’de ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar’ marşlarını seslendirmem. Kızım ve eşim geçebildi, ancak ben deport edildim. Milli bir meseleymiş. Hayatımda gördüğüm en saçma muamele. Bir bardak su bile vermediler. Saatlerdir buradayız, bizi ülkemize geri gönderecekler.”

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Işın Karaca, turist olarak bulunduğu bir ülkede bu şekilde muamele gördüğünü belirtti. Ayrıca yaşananlara tepki gösterdi. Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı konu hakkında yorum yaptı.

Olayın Arka Planı

2024 yılında Gümülcine’de konser veren Işın Karaca, Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgede sahne aldı. Konser sırasında “İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar” marşını seslendirdi. Bu performans, o dönemde Yunan medyasında geniş yer buldu. Ayrıca bazı çevreler sanatçıyı hedef gösterdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Işın Karaca’nın Yunanistan’a girişinin engellenmesi dikkat çekti. Olay, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.