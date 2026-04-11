Işın Karaca, Yunanistan'a alınmadı! Sebebini duyunca şoke olacaksınız!

Işın Karaca, 2024'te söylediği marşlar nedeniyle Yunanistan'a alınmadı. Atina'da yaşadığı olay sosyal medyada gündem oldu.

Işın Karaca, Yunanistan'a alınmadı! Sebebini duyunca şoke olacaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2026 09:42

Işın Karaca’ya Yunanistan’dan Giriş Engeli

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Işın Karaca, 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği marşlar nedeniyle Yunanistan’a girişinin engellendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, yaşadığı süreç dikkat çekti.

Atina Sınırında Durduruldu

Işın Karaca, tatil amacıyla gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da sınırda durduruldu. Yetkililer, sanatçının ülkeye girişine izin vermedi. Karaca, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından anlık olarak paylaştı. Ayrıca sürecin kendisi için beklenmedik şekilde geliştiğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina’ya girişim reddedildi. Nedeni ise; 2024 yılında Gümülcine’de ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar’ marşlarını seslendirmem. Kızım ve eşim geçebildi, ancak ben deport edildim. Milli bir meseleymiş. Hayatımda gördüğüm en saçma muamele. Bir bardak su bile vermediler. Saatlerdir buradayız, bizi ülkemize geri gönderecekler.”

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Işın Karaca, turist olarak bulunduğu bir ülkede bu şekilde muamele gördüğünü belirtti. Ayrıca yaşananlara tepki gösterdi. Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı konu hakkında yorum yaptı.

Olayın Arka Planı

2024 yılında Gümülcine’de konser veren Işın Karaca, Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgede sahne aldı. Konser sırasında “İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar” marşını seslendirdi. Bu performans, o dönemde Yunan medyasında geniş yer buldu. Ayrıca bazı çevreler sanatçıyı hedef gösterdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Işın Karaca’nın Yunanistan’a girişinin engellenmesi dikkat çekti. Olay, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Haberin Videosu : Işın Karaca Yunanistan’dan açıkladı! “Deport edildim!”
Benzer Haberler
İbrahim Tatlıses Ameliyat Oldu İbrahim Tatlıses Ameliyat Oldu
Taşacak Bu Deniz'in Oyuncusu Set Arasında YKS'ye Hazırlanıyor Taşacak Bu Deniz'in Oyuncusu Set Arasında YKS'ye Hazırlanıyor
Murat Boz’dan Hadise’ye Sahne Sitemi: Murat Boz’dan Hadise’ye Sahne Sitemi: "Karşımda Böyle Kıyafetler Giyme!"
Seda Sayan’dan Olay Yaratan Evlilik İtirafı: Çağlar’a Koştum Seda Sayan’dan Olay Yaratan Evlilik İtirafı: Çağlar’a Koştum
Hazal Kaya’dan Şok İtiraf: Hazal Kaya’dan Şok İtiraf: "Gayrimenkul Zengini Olabilirdim!"
Serenay Sarıkaya ile Hollywood Yıldızı Barbie Ferreira Pişti Oldu Serenay Sarıkaya ile Hollywood Yıldızı Barbie Ferreira Pişti Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Hatırası Dizisinin Kadrosu Şekilleniyor: İki Dev İsim Daha Katıldı
  • 10-04-2026 17:04

İstanbul Hatırası Dizisinin Kadrosu Şekilleniyor: İki Dev İsim Daha Katıldı

Avustralya’dan İfade Vermeye Geliyor: Somer Sivrioğlu Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi.
  • 09-04-2026 16:49

Avustralya’dan İfade Vermeye Geliyor: Somer Sivrioğlu Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi.

  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.
  • 08-04-2026 18:08

Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.

Emre Fel’den iddialara net yanıt: “Bir yudum alkol içmedim”
  • 10-04-2026 10:37

Emre Fel’den iddialara net yanıt: “Bir yudum alkol içmedim”