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Işın Karaca ve Sefa Cheshmberah bu kez ‘HELAL DEĞİL’ diyor

Işın Karaca ve Sefa Cheshmberah, çok sevilen “Sevmekten Anladığım” düetinin ardından yeniden bir arada! İki sanatçının yepyeni şarkısı “Helal Değil” dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Işın Karaca ve Sefa Cheshmberah bu kez ‘HELAL DEĞİL’ diyor
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 01-09-2023 16:55

Her şarkısı klasikler listesine giren Türkiye’nin en önemli kadın vokallerinden Işın Karaca ile başarılı çıkış grafiğiyle dikkat çeken Sefa Cheshmberah, 2017 yılında “Sevmekten Anladığım” şarkısında buluşmuş, müzikseverlerin çok sevdiği düet listelerde zirveye ulaşmıştı. İki sanatçı yıllar sonra yeni bir düet çalışması için bir araya geldi.

AKUSTİK KAYIT

Sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zor günleri müzikle aştığını ifade eden Işın Karaca, yeniden birlikte stüdyoya girdiği Sefa Cheshmberah ile “Helal Değil” şarkısını seslendirdi. Karaca’nın usta şan teknikleriyle süslendiği şarkı, tamamen akustik olarak kaydedildi.

DANS ETTİRECEK

Sözü Sefa Cheshmberah’a, müziği İsmet Taşçeşme’ye ait “Helal Değil”in düzenlemesine ise Can Yapıcıoğlu imzasını attı. Dinleyenleri istemsizce dans ettirecek şarkı, Işın Karaca Production tarafından dijital müzik platformlarında yayınlandı. Işın Karaca uzun süredir çalışmalarına devam ettiği “The Best Of-In Symphonic” adlı proje albümünü de yakında sevenleriyle buluşturacak.

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