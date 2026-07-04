Işın Karaca Tam 72 Kilo Verdi, İğne İpliğe Döndü: "Günde Tek Öğün Yiyorum, Konuyu Kapatıyorum!"

Işın Karaca son dönemde sergilediği inanılmaz fiziksel değişimle internet dünyasını sallamaya devam ediyor. Geçirdiği mide ameliyatının ardından hayat tarzını tamamen değiştiren ve sıkı bir disiplin süreci içerisine giren başarılı şarkıcı tam tamına 72 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

Yeni imajıyla kameraların karşısına geçen ünlü ismi gören hayranları Karaca'yı tanımakta kelimenin tam anlamıyla güçlük çekti.

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Kilo verme sürecini sadece cerrahi operasyonla değil iradeli bir beslenme düzeni ve sağlıklı takviyelerle de desteklediğini belirten Işın Karaca sosyal medyada çalkantı yaratan o meşhur diyet rutininin şifrelerini paylaştı. Radikal bir vizyon benimseyen ünlü şarkıcı formunu nasıl koruduğunu şu net sözlerle özetledi:

"Günde sadece bir kere yemek yiyorsun ve konuyu tamamen kapatıyorsun. Bedeni uzun süre dinlendirip gün içinde sadece 1 saatlik bir dilimde yemek yiyip kalan saatlerde hiçbir şey tüketmiyoruz. Diyelim ki gün içinde çok fazla acıktım; hemen kalkıp dişimi fırçalıyorum bu yöntem açlık hissini anında kesiyor. Tamamen kendi içimde geliştirdiğim, uyguladığım şeyler. Gece acıkmalarında ise kalkıp sadece ayran, kefir ya da bol su içerek süreci yönetiyorum.

Sosyal Medya Şokta

Işın Karaca'nın adeta iğne ipliğe döndüğü son fotoğrafları, dijital dünyaya düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm platformlarda bir anda gündem maddesi haline geldi. Eski halinden eser kalmayan ve fit görünümüyle göz kamaştıran sanatçı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Müzikseverler ve dijital dünya kullanıcıları fotoğrafların altına; "Işın Karaca resmen bambaşka bir insan olmuş, tanıyamadım" şeklinde binlerce övgü dolu destek mesajı bıraktı. Yeni imajıyla moral depolayan ve konser maratonuna son sürat devam eden Işın Karaca bu muazzam azim hikayesiyle haftanın en çok konuşulan magazin manşetlerinden birine imza attı.