Irmak Ünal 10 Aydır Kanserle Mücadele Ediyor: “Erken Teşhis Hayat Kurtarır”

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra iki çocuğuyla birlikte Endonezya’nın Bali Adası’na yerleşen Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını duygulandırdı.

10 Aydır Meme Kanseriyle Savaş Veriyor

48 yaşındaki Irmak Ünal, paylaşımında 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Açıklamasında, “Sonuçların ‘meme kanseri’ kelimelerini duyduğumda yeni yılın ilk günüydü… Ne sürpriz! Bunun beni hem yıkıp hem yeniden inşa edeceğini bilmiyordum” ifadelerini kullandı.

Ünal, bu süreci “Hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü” sözleriyle tarif etti. Hastalığını güçlü bir farkındalık mesajına dönüştüren Ünal, paylaşımlarında yaşam enerjisiyle ve içsel gücüyle dikkat çekti.

“Erken Teşhis Gerçekten Hayat Kurtarır”

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan oyuncu, “Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bana bilimin ve kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibine sahibim. Spiritüel tarafım bazen bilimle çatışsa da doktorlarım bana sabırla ve sevgiyle yaklaştılar” sözleriyle hem sağlık çalışanlarına teşekkür etti hem de farkındalık çağrısında bulundu.

“İyileşmek Benim İçin Artık Bir Sanat”

Ünal, şifalanma sürecine dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu imkanları birleştiriyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.”

Zorlu tedavi sürecinde ailesinin ve sevdiklerinin desteğini hep hissettiğini belirten Ünal, “Ameliyathane kapısında ‘yalnızım’ dedim ama hiçbir zaman yalnız olmadım. Allah’ın varlığını hep hissettim” ifadelerini kullandı.

“Yeni Bir Gün, Yeni Bir Ben”

Hastalığın ardından yaşam felsefesinin tamamen değiştiğini söyleyen Ünal, “Kısacık saçlı, açık kalpli ve her an minnettarım. Yeni bir gün, yeni bir ben” sözleriyle paylaşımını tamamladı.

Bu içten açıklamasıyla Irmak Ünal, hem cesareti hem de pozitif duruşuyla takipçilerinden büyük destek gördü.